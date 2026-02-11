Francia aumentará los visados humanitarios para los iraníes perseguidos que pidan asilo

París, 11 feb (EFE).- El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, anunció este miércoles que Francia aumentará el número de visados humanitarios para los iraníes perseguidos por el régimen de los ayatolás que pidan asilo.

«Vamos a incrementar nuestros visados humanitarios con fines de asilo para estos perfiles que debemos proteger, es nuestra responsabilidad», afirmó Barrot, tras ser consultado en la Asamblea Nacional (Cámara baja) sobre las medidas adoptadas por el Gobierno francés en apoyo al pueblo iraní.

En el contexto de la represión que ha causado «muertos por millares, quizás por decenas de millares», Barrot admitió que es importante que los iraníes sepan que los franceses «están a su lado» y detalló las grandes prioridades de trabajo de su cartera.

Como medida principal nombró la del aumento de los visados, si bien no detalló cifras concretas, y en segundo lugar mencionó la «lucha contra la impunidad».

En ese sentido, Barrot recordó que Francia apoyó a nivel europeo la declaración como organización terrorista del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), por su papel directo en la brutal represión de las últimas protestas populares, así como las sanciones a una veintena de personalidades del régimen iraní.

«Vamos a continuar este trabajo de lucha contra la impunidad», prometió Barrot, quien instó a Teherán a permitir la entrada de una misión de Naciones Unidas para investigar los crímenes.

Además de reclamar «el fin de la represión, la liberación de prisioneros y el cese de las ejecuciones», aseguró que Francia seguirá trabajando para garantizar la seguridad de sus nacionales y de las empresas francesas en Irán.

En particular, Barrot recalcó que su gobierno no se olvida de Cécile Kohler y Jacques Paris, dos ciudadanos franceses encarcelados en Irán en 2022 y condenados por supuesto espionaje, que fueron puestos en libertad en noviembre pasado, pero que no pueden abandonar Irán y se encuentran en la embajada de Francia en Teherán. EFE

