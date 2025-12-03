Francia autoriza que se juzgue a la etarra Sorzábal por el asesinato del ertzaina Doral

París, 3 dic (EFE).- La Justicia francesa dio este miércoles su autorización para que España juzgue a la etarra Iratxe Sorzábal por el asesinato del ertzaina Montxo Doral en un atentado cometido por la banda en Irún el 4 de marzo de 1996.

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París autorizó la extensión para este caso de la entrega de Sorzábal, que ya está encarcelada en España, donde cumple condena por otros hechos.

El presidente de la sala recordó que la demanda contra la etarra de la Audiencia Nacional de España es para sentarla en el banquillo por pertenencia a una banda armada terrorista, homicidio terrorista y estragos terroristas, y que por el delito más grave, el segundo, podría ser condenada a una pena de entre 15 y 25 años de cárcel.

El visto bueno a la extensión de la entrega, que todavía se podría recurrir ante el Tribunal Supremo, supone el rechazo de las posiciones de la defensa de Sorzábal, que pedía que no se aceptara con el argumento de que todo estaba viciado por la tortura que afirma haber sufrido cuando estuvo detenida por la Guardia Civil en 2001.

Al haber sido detenida en Francia, la Justicia de ese país tiene que dar su autorización cada vez que España la quiera sentar en el banquillo por un nuevo procedimiento.

En la audiencia en la que se examinó la demanda española el pasado 29 de octubre, la Fiscalía había insistido a los jueces franceses en que no eran ellos los que debían analizar esa cuestión de las supuestas torturas, sino que correspondía a los tribunales españoles.

Además, la Audiencia Nacional había dejado claro que los cargos contra Sorzábal por su presunta implicación en el atentado contra Doral no se basan únicamente en su confesión ante la Guardia Civil en marzo de 2001, que según la etarra se hizo bajo la tortura, sino que hay otros elementos de prueba.

En particular, está la ‘kantada’ requisada en 2002 en un piso franco de Cahors (sur de Francia) en la que aparecía una lista de acciones de la banda, entre ellas la de la bomba lapa que se colocó bajo el coche del ertzaina y que le mató.

Para la Audiencia Nacional, esa ‘kantada’ (que es una especie de informe de los etarras a la dirección) no era una simple repetición de lo que la etarra había confesado a la Guardia Civil, sino que contiene elementos que sólo podían ser conocidos por personas implicadas en los hechos.

La pasada primavera la etarra fue absuelta en dos ocasiones en España, en dos causas para las que la Justicia francesa había autorizado su entrega, amparándose en sus alegaciones de haber sufrido malos tratos durante su arresto de marzo de 2001.

En una se la imputaba por la colocación de un artefacto en la frontera de Irún en 1995 y en otra por la colocación ese mismo año de una bomba en el aeropuerto de Alicante que pudo ser desactivada antes de explotar.

Iratxe Sorzabal fue detenida en 2001 Hernani pero después de ser trasladada a Madrid, interrogada por la Guardia Civil y comparecer ante un juez quedó en libertad, tras lo que huyó a Francia, donde fue arrestada de nuevo en 2015, junto al exjefe de ETA David Pla. EFE

