Francia busca la colaboración de Damasco contra el EI tras la integración de áreas kurdas

2 minutos

Beirut, 5 feb (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió este jueves al Gobierno sirio en Damasco su colaboración para evitar un resurgimiento del grupo yihadista Estado Islámico (EI), en medio del proceso de integración nacional de las áreas hasta ahora en manos de los kurdosirios.

«Ahora que el Estado sirio ha retomado el control de todo su territorio y particularmente de la región nororiental, el epicentro del EI, he venido a abordar con las autoridades cómo continuar la lucha contra cualquier resurgimiento del terrorismo en Siria», indicó el jefe del diplomacia en una comparecencia de prensa.

Por ello, en una reunión este jueves con su homólogo sirio, Asaad al Shaibani, destacó la importancia de que el país árabe siga adelante con su integración en la coalición internacional para luchar contra el EI en Siria e Irak, liderada por Estados Unidos y a la que Damasco se adhirió a finales de año.

Asimismo, trasladó a Al Shaibani la necesidad de mantener la seguridad en las cárceles con prisioneros de la formación yihadista y en los campamentos con familiares de los mismos, de los que Damasco está tomando el control como parte de su acuerdo con los kurdosirios.

Barrot también pidió que se preserven los logros obtenidos durante la anterior etapa en la que la alianza liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) era la principal aliada de la coalición internacional en Siria, según explicó él mismo en sus declaraciones a la prensa.

El pasado viernes, tras tres semanas de enfrentamientos armados, Damasco y los kurdos alcanzaron finalmente un pacto sólido, por el que las FSD pasarán a formar parte de las tropas gubernamentales sirias y las instituciones hasta ahora autónomas de sus regiones se integrarán en el sistema nacional.

París ayudó a mediar entre las partes junto a Estados Unidos.

Aunque el ministro galo consideró que el pacto supone una «importante» transición hacia la unidad de Siria, alertó de que aún queda mucho proceso por delante.

«Quedan varios pasos clave por dar, incluidos nombramientos dentro del aparato estatal, el entrenamiento de las brigadas de las Fuerzas de Siria Democrática y el retorno de las personas desplazadas», advirtió el jefe de la diplomacia francesa en su comparecencia.

Barrot visitará esta tarde Bagdad y posteriormente el Kurdistán iraquí, donde está previsto que mantengan encuentros con líderes kurdos para seguir tratando los recientes desarrollos en Siria, mientras que el viernes estará en el Líbano. EFE

