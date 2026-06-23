Francia busca mantener presencia internacional en el sur del Líbano tras retirada de FINUL

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Beirut, 23 jun (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó a su homólogo libanés, Joseph Aoun, su disposición de trabajar con otros países europeos para mantener una presencia internacional en el sur del Líbano una vez concluya el mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), cuya retirada está prevista a partir de comienzos de 2027.

Según informó la Presidencia libanesa, ambos mandatarios abordaron en una conversación telefónica la denominada fase posterior a la FINUL, en un contexto marcado por las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre el Líbano e Israel.

Durante la llamada, Aoun y Macron analizaron el deseo expresado por varios países europeos -una iniciativa respaldada por Beirut- de mantener fuerzas internacionales en la actual zona de operaciones de la misión de la ONU.

Macron señaló que iniciará contactos con distintos países para conocer su posición sobre esta posibilidad y estudiar el marco más adecuado para una eventual participación internacional una vez comience el repliegue de la FINUL.

De esta forma, se suma a la propuesta del ministro de Defensa italiano, Guido Crossetto, quien a finales de diciembre de 2025 aseguró al presidente libanés que Italia quiere mantener la presencia de sus tropas, al igual que otros países europeos, en el sur del Líbano tras el fin del mandato de la FINUL.

La cuestión cobra relevancia ante la proximidad del calendario previsto para la retirada de la misión, desplegada en el sur del Líbano desde 1978 y considerada uno de los principales mecanismos de supervisión y estabilización en la frontera meridional del país.

Los dos líderes coincidieron en la necesidad de continuar los contactos y la coordinación internacional para afianzar el alto el fuego y reforzar la autoridad del Estado libanés sobre la totalidad de su territorio.

La conversación también incluyó un repaso a la situación regional tras las negociaciones mantenidas entre Estados Unidos e Irán en Suiza, así como a las relaciones entre el Líbano y Siria y los resultados de la reciente cumbre del G7 celebrada la pasada semana en Francia.

Aoun agradeció a Macron el respaldo mostrado por Francia hacia el Líbano y la atención que París mantiene sobre la situación del país en distintos ámbitos. EFE

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