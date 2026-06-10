Francia busca reimpulsar la solución de los dos Estados, opacada por el conflicto de Irán

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París, 10 jun (EFE).- Francia buscará dar un nuevo impulso a la solución de los dos Estados, que ha perdido vigor porque la atención de la comunidad internacional está centrada en Irán, con una conferencia organizada el viernes en París que protagonizarán representantes de la sociedades civiles de Israel y Palestina.

El encuentro, al que están invitados representantes de numerosos países -como Reino Unido, España, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Canadá o Bélgica- y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y vicepresidenta en la Comisión Europea, Kaja Kallas, se celebrará en la antesala de la reunión del G7 que tendrá lugar la próxima semana en Evian, bajo presidencia francesa.

El objetivo del encuentro, según precisaron a la prensa este miércoles fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, es «mostrar que la comunidad internacional sigue estando movilizada a favor de la solución de los dos Estados», una salida al conflicto israelo-palestino que el otoño pasado vivió un momento «de esperanza», pero que actualmente se encuentra estancada.

Eso se constata porque, a pesar de la entrega de los rehenes israelíes por parte de Hamás y del precario alto el fuego, la segunda fase del plan de Paz propuesto por Washington no se ha puesto en práctica, la crisis humanitaria en Gaza sigue siendo «totalmente dramática» y, además, las agresiones en Cisjordania han degradado de «manera espectacular», según la diplomacia gala.

En ese contexto, para París es necesario «mostrar que hay vías para la paz» y que, pese a la «dinámica de radicalización», voces palestinas e israelíes pueden reunirse, escucharse y trabajar juntas, como ya se hizo el año pasado en la primera edición de esta conferencia con representantes de la sociedad civil.

«Mostrará que hay una forma de presión que se ejerce sobre las partes para que vuelvan a la negociación», manifestaron las fuentes del Ministerio de Exteriores sobre la conferencia del viernes.

Y es que, para el Gobierno francés, sigue habiendo un camino «creíble» para lograr un Estado palestino, como apuntaba la Declaración de Nueva York a la que se sumaron decenas de Estados en septiembre pasado, y que fue adoptada también por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras una conferencia promovida precisamente por Francia y Emiratos Árabes Unidos.

Pero para eso la cuestión debe seguir estando «en el orden del día, precisaron las fuentes, en un momento en el que toda la atención está fijada mayoritariamente en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Para París, es «difícil dar una respuesta perdurable» a un conflicto «sin tratar el otro» y la estabilidad a largo plazo de Oriente Medio dependerá de ello.

En el programa oficial de la conferencia, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, se encargará de recibir a los representantes gubernamentales que acudirán a París y a ellos se les presentarán las conclusiones de los paneles de trabajo organizados con los miembros de las sociedades civiles de Israel y Palestina.

Los grupos elegidos para involucrarse en esta tarea fueron seleccionados por su importancia y su adhesión a la solución de los dos Estados.

De la conferencia saldrá un ‘Llamamiento de París 2026’ que será leído en el evento, instando a la acción no solo a las dos partes involucradas -que no tendrán participación política en el evento, aunque sus respectivos embajadores en Francia sí fueron invitados a asistir-, sino también a la comunidad internacional.

En la reunión, España estará representada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío. EFE

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