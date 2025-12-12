Francia celebra con «gran orgullo» el «esencial» Acuerdo de París que «ha dado resultados»

París, 12 dic (EFE).- Francia celebra este viernes «con gran orgullo» el décimo aniversario de la COP21, que se coronó con la firma del Acuerdo de París para tratar de limitar el calentamiento global, ya que considera que es «esencial» y «ha dado resultados».

Así se expresó el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, en Franceinfo al ser preguntado sobre esa efemérides.

«Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado tres veces menos rápidamente en los últimos 10 años que en la década anterior. Y en algunos países, como Francia, las emisiones de gases de efecto invernadero han disminuido aproximadamente un 20%, por lo que es un gran orgullo para nosotros celebrar este acuerdo, que ha dado resultados», afirmó Barrot.

Ese pacto, según el jefe de la diplomacia francesa, es «esencial» porque «el cambio climático tiene consecuencias dramáticas en nuestra vida diaria, y cada décima de grado que se salva significa muchas vidas salvadas de la catástrofe».

Barrot reconoció que un acuerdo como el logrado hace díez años ahora sería «más difícil», ya que fue firmado por 195 países, incluidos Estados Unidos, China, India y Rusia, pero subrayó que «de ninguna manera disminuiría la determinación de Francia» en la lucha contra los gases de efecto invernadero.

En cualquier caso, el ministro consideró que hoy «es importante recordar que fue un gran éxito para la diplomacia francesa. Francia inventó la diplomacia climática al unir a toda la comunidad internacional en torno al objetivo de contener el calentamiento global. Y 10 años después, este acuerdo diplomático —y es importante recordarlo— ha tenido un impacto».

Por su parte, el presidente del Consejo Superior del Clima, Jean-François Soussana, dijo a la radio France Inter que el acuerdo «fue útil porque cada décima de grado cuenta».

«No logramos cumplir el objetivo de 1,5 grados. Se superará en la próxima década, pero sin el Acuerdo de París, el calentamiento global habría alcanzado los 4 °C para finales de siglo, y hoy se estima que se reducirá a unos 2,5 o 2,8 grados de media», señaló.

Este acuerdo, adoptado el 12 de diciembre de 2015, fijó el objetivo de no superar los 1,5 grados de aumento de temperatura respecto a los niveles preindustriales. EFE

