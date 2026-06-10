Francia celebrará en Venezuela la 40 edición de un festival de cine con 26 películas

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Caracas, 10 jun (EFE).- Un total de 26 películas francesas serán presentadas del 18 de junio al 15 de julio en Venezuela como parte de la cuadragésima edición del festival de cine que celebra la embajada del país europeo en la nación latinoamericana, informó este miércoles la legación.

Los filmes serán proyectados en distintas salas de cine y espacios culturales y académicos de Caracas y otras ciudades como Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), y la isla de Margarita.

El festival, que contó con el apoyo financiero del Ministerio de Exteriores francés para la logística y la compra de derechos de distribución de nueve películas, abarca géneros como suspenso, drama, comedia y biografía, con producciones desde 2024 hasta este año.

El embajador francés en Venezuela, Emmanuel Pineda, celebró el festival como un «testimonio de constancia, energía y esperanza», así como de amistad entre ambos países, y destacó «la voluntad inquebrantable de sus organizadores, la excelente calidad de la oferta cinematográfica y la fidelidad renovada» del público.

«El festival habla de la excelencia cinematográfica y han desfilado obras que marcaron épocas y conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo», expresó en una conferencia de prensa.

El diplomático aseguró que los 26 largometrajes seleccionados representan la diversidad del cine francés reciente y «son obras aclamadas por la crítica, éxitos de taquilla en Europa y en el mundo y galardonadas en festivales de primera categoría».

También se celebrará una exposición cronológica de los más de 40 años del festival, cuya primera edición fue en 1984, con elementos gráficos como afiches y fotografías en los espacios abiertos del Trasnocho Cultural de Caracas, uno de los principales aliados.

El director general del Trasnocho Cultural, José Pisano, señaló que eventos como este «demuestran ese entusiasmo que el público puede sentir hacia el séptimo arte».

Además, indicó que ese centro cultural caraqueño, que cuenta con salas de cine y de teatro y espacios de literatura, gastronomía y exposiciones, recibió unos 8.000 asistentes en la pasada edición del festival y que ahora se apuesta por llegar a los 10.000 espectadores.

La edición número 40 también contará con la visita al país del actor francés Gilbert Laumord, quien participará en una función especial el 27 de junio en Trasnocho Cultural de la película ‘Bolívar, el hombre de las dificultades’ (2013) -del fallecido cineasta venezolano Luis Alberto Lamata-, en la que interpretó a Alexandre Pétion, el primer presidente haitiano.

La Academia Venezolana de Cine anunció durante la conferencia de prensa que, además, se tiene previsto proyectar el próximo septiembre una serie de películas coproducidas por ambas naciones y llevar a cabo conversaciones con directores y productores de los dos países para, incluso, evaluar la posibilidad de realizar nuevas piezas. EFE

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