Francia cerrará los falsos ‘salones de masajes’ para luchar contra la prostitución

París, 1 mar (EFE).- El Gobierno francés anunció este sábado que va cerrar los falsos salones de masajes donde se ejerce la prostitución encubierta, ya que «se están extendiendo por toda Francia», en palabras de la ministra delegada de Igualdad y Lucha contra la Discriminación, Aurore Bergé.

«Todo el mundo sabe que de lo que se trata, en realidad, es de trata de seres humanos. Nos hemos acostumbrado a pasarlo por alto, lo que a veces provoca algunas risitas. A mí no me hace gracia, me repugna», manifestó Bergé en una entrevista con el diario Le Parisien.

Para poner en marcha esta campaña, Bergé lanzará en cuestión de unos días una circular interministerial, junto a las carteras de Interior y Justicia, con el objetivo de cerrar el 100 % de esta clase de establecimientos.

«Vamos a utilizar varios resortes: fraude fiscal, trabajo no declarado, sometimiento de personas vulnerables a condiciones de trabajo o alojamiento inadecuadas, empleo de personas en situación ilegal. En caso de delito, se llevarán a cabo investigaciones. Es una prioridad del Gobierno. No habrá tolerancia», detalló.

Solo en París, la asociación de lucha por la igualdad Zéro Macho denuncia que hay unos 425 de estos locales.

Bergé garantizó también que a las trabajadoras de esta clase de salones se las considerará como víctimas y se les dará acompañamiento. EFE

