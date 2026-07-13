Francia citará al embajador de Rusia por «una vasta campaña cibernética» a países europeos

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(Actualiza con una declaración posterior de Exteriores)

París, 13 jul (EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció este lunes que convocará en los próximos días al embajador de Rusia en Francia, Alexey Meshkov, debido a «una vasta campaña cibernética» a países europeos atribuida a Moscú.

Durante una entrevista concedida a la cadena BFMTV y la radio RMC, denunció una operación de «sabotaje y espionaje» informático orquestada por el FSB (los servicios de inteligencia rusos) contra «una decena de países europeos».

Como respuesta, adelantó que el Gobierno francés impondrá sanciones contra nueve personas y cuatro entidades presuntamente implicadas en estos ciberataques.

Según Barrot, estos ciberataques rusos «tienen como objetivo a empresas, ministerios y operadores cuyo objetivo es capturar información o sabotear el funcionamiento de la infraestructura ferroviaria, como en Polonia».

En los últimos días, diez países, entre ellos Francia, han sido blanco de un ciberataque ruso a gran escala, explicó.

El jefe de la diplomacia francesa afirmó que estas medidas buscan responder a las actividades cibernéticas hostiles atribuidas a Rusia y reforzar la seguridad frente a este tipo de amenazas que también podrían tratar de influenciar los procesos electorales, como las presidenciales y las legislativas de 2027 en Francia.

En una declaración posterior, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pascal Confavreux, denunció que el país es objeto desde hace años de ciberataques atribuidos al 16º Centro del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), en particular mediante el modo operativo TURLA.

Operativo al menos desde 2004, el TURLA es un conjunto de herramientas, técnicas y procedimientos empleados por esa unidad para infiltrarse en redes y robar información de alto valor.

Según explicó, estas operaciones han afectado a instituciones francesas, entre ellas los ministerios de las Fuerzas Armadas y de Europa y Asuntos Exteriores, así como a un instituto de investigación vinculado a la industria de defensa, y condujeron a la «exfiltración de un volumen significativo de datos».

El portavoz señaló que estas actividades forman parte de una campaña más amplia dirigida contra varios Estados europeos y recordó que la Unión Europea ha atribuido estos ataques al mismo centro del FSB, adoptando nuevas sanciones contra personas y entidades implicadas.

Asimismo, reafirmó la determinación de Francia de actuar, junto con sus socios, para prevenir, disuadir y responder a las amenazas en el ciberespacio.EFE

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