Francia combate 32 fuegos activos, con el más importante en la bahía de Arcachon

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París, 24 jul (EFE).- Francia combate actualmente 32 fuegos activos, con el más importante de la temporada en la bahía de Arcachon, donde han ardido más de 10.000 hectáreas y están siendo evacuadas 40.000 personas, informó este viernes el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Este incendio en el departamento de Gironde y otro en el cercano de Las Landas, ambos en la región de Nueva Aquitania, son los dos más graves este viernes y continúan fuera de control en el suroeste del país, donde las llamas han obligado a evacuar por el momento a unas 63.000 personas en total en las dos zonas afectadas, según los datos facilitados por el ministro.

Nuñez precisó además que Francia supera ya las 50.000 hectáreas calcinadas por incendios forestales en lo que va de año, casi el triple que en el mismo periodo de 2025.

El mayor incendio de la temporada, iniciado en Somos y extendido hasta la península de Cap Ferret, en el departamento de Gironda, ha arrasado más de 10.000 hectáreas y unas 40.000 personas han sido evacuadas o están siendo evacuadas de forma preventiva, tanto por carretera como por vía marítima, precisó Nuñez a la prensa.

El ministro señaló que el fuego sigue avanzando y que la prioridad de los cientos de bomberos desplegados es proteger vidas humanas y viviendas. Hasta el momento no se han registrado víctimas mortales entre la población civil, aunque un bombero resultó herido por la explosión de una conducción de gas durante las labores de extinción.

Según el balance provisional, unas 80 viviendas han resultado afectadas, de las cuales alrededor de 50 han quedado destruidas. Nuñez advirtió de que el incendio presenta un comportamiento «muy difícil de controlar», con focos secundarios capaces de propagarse hasta un kilómetro por delante del frente principal.

En Biscarrosse, en el departamento de Las Landas, otro incendio declarado el jueves ha quemado unas 2.500 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 23.000 personas, incluidas 5.000 de campings en Parentis-en-Born y 18.000 residentes de Biscarrosse.

Las autoridades no han registrado víctimas mortales en ese incendio de Las Landas, aunque un centenar de viviendas han resultado quemadas o dañadas, según un balance aún provisional. EFE

cat/crf