Francia condena «ciberactividades maliciosas» rusas ante el número dos de la Embajada rusa

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París, 17 jul (EFE).- El Gobierno francés convocó el encargado de negocios de la embajada de Rusia en Francia para expresarle su «condena» a «las ciberactividades maliciosas» que París atribuye a los servicios secretos rusos.

«Estas actividades, que también tienen como objetivo a numerosos socios europeos, son inaceptables e indignas de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», señaló, en un comunicado, el ministerio de Exteriores de Francia.

En la nota, no se explica por qué no fue el Embajador ruso -máximo representante diplomático de Rusia en Francia- el que acudió a la convocatoria- y sí su número dos, quien se entrevistó con el director para Europa del ministerio de Exteriores.

«El objeto de esta convocatoria era condenar con la mayor firmeza las ciberactividades maliciosas llevadas a cabo por Rusia en Francia, en particular aquellas ejecutadas por el 16.º Centro del FSB», el servicio de inteligencia ruso, indicó el ministerio.

El Ministerio advirtió de que «Francia, junto a sus socios y en el marco del derecho internacional, mantiene su firme determinación de emplear todos los medios a su disposición para anticipar, disuadir y responder a las acciones desestabilizadoras de las que ha sido objeto».

El pasado lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, había anunciado que iba a convocar al embajador de Rusia en Francia debido a «una vasta campaña cibernética» a países europeos atribuida a Moscú.

Durante una entrevista concedida a la televisión BFMTV y la radio RMC, Barrot denunció una operación de «sabotaje y espionaje» informático orquestada por el FSB ruso contra «una decena de países europeos» que tiene como objetivo «empresas, ministerios y operadores cuyo objetivo es capturar información o sabotear el funcionamiento de la infraestructura ferroviaria, como en Polonia».

El jefe de la diplomacia francesa afirmó que sancionará a los implicados en las actividades cibernéticas hostiles con la meta de reforzar la seguridad frente a este tipo de amenazas que también podrían tratar de influenciar los procesos electorales, como las Presidenciales y las Legislativas de 2027 en Francia. EFE

atc/fpa