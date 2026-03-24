Francia condena «firmemente» la idea de Israel de controlar zona libanesa en el río Litani

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(Actualiza con más declaraciones de Barrot)

París, 24 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, condenó este martes «firmemente» la intención expresada por el Gobierno israelí de que su Ejército controle los puentes restantes sobre el río libanés Litani, así como el área sureña del Líbano que discurre hasta el mismo.

«Son declaraciones que condenamos firmemente y que, además, contravienen todos los grandes principios que, hasta ahora, y sin tener siempre éxito, han servido para intentar resolver los problemas de seguridad y estabilidad en el Líbano», declaró Barrot durante una comparecencia en una comisión parlamentaria.

Para el ministro de Exteriores francés, el Líbano «debe salir de esta crisis con su soberanía e integridad respetadas, y con el monopolio de la fuerza militar para casos legítimos».

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este martes que los cinco puentes «utilizados por Hizbulá» sobre el río Litani han sido detonados, y añadió que el Ejército «controlará los puentes restantes y la zona de seguridad hasta el Litani».

El titular de Defensa no detalló si el control será temporal o por cuánto tiempo se extenderá.

La «zona de seguridad» del Líbano mencionada por Katz cubre una distancia extensa entre la Línea Azul (la divisoria ‘de facto’ entre ambos países) y el río Litani, de la cual Israel ha forzado el desplazamiento de la población y donde operan sus tropas contra infraestructura de Hizbulá.

La ONU establece que todo este área ha de ser una zona desmilitarizada, salvo para la FINUL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano) y el Ejército libanés.

Más de mil personas han muerto, entre ellas más de un centenar de niños, y cerca de 2.900 han resultado heridas en el Líbano desde el inicio de las hostilidades entre Hizbulá e Israel el pasado 2 de marzo, en el marco de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Barrot recordó que el Líbano e Israel están «ante una oportunidad inédita» tras las conversaciones «a nivel infragubernamental entre representantes oficiales» de ambos de países, algo que no sucedía desde hace 40 años.

«Para esa oportunidad inédita, el gobierno del Líbano tiene que confirmar su intención de ir hasta el final en el desarme de Hizbulá mientras que las autoridades israelíes deben abandonar toda incursión terrestre (sur del Líbano) y dejar de bombardear zonas de infraestructuras civiles densamente pobladas, en concreto, Beirut», añadió.

«Después de más 40 años, veo que la gente (del Líbano) tiene ganas de pasar página y que el Estado tenga el monopolio de las armas», agregó Barrot. EFE

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