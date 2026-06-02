Francia condena los «cínicos» ataques rusos contra Kiev y promete más presión sobre Moscú

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París, 2 jun (EFE).- Francia condenó este lunes «con la mayor firmeza» los ataques «masivos» y «cínicos» lanzados por Rusia durante la noche contra Kiev y varias zonas del este de Ucrania, que dejaron múltiples víctimas civiles, incluido al menos un niño.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores francés denunció los bombardeos «masivos» contra la población y las infraestructuras civiles ucranianas, señalando que estos ataques reflejan «una vez más el desprecio total de Moscú por los esfuerzos emprendidos en favor de la paz».

París acusó al Kremlin de prolongar deliberadamente el conflicto pese a las reiteradas propuestas de alto el fuego duradero planteadas por Ucrania.

En opinión de Francia, Rusia continúa recurriendo a maniobras dilatorias para mantener su ofensiva militar.

Las autoridades francesas afirmaron además que los nuevos ataques constituyen una nueva violación del derecho internacional humanitario y reiteraron su compromiso de apoyar a las jurisdicciones ucranianas e internacionales para que los presuntos crímenes cometidos durante la guerra no queden impunes.

«En esta jornada de duelo, Francia expresa su profunda solidaridad con el pueblo ucraniano, presenta sus condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta recuperación a los heridos», indicó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Y aseguró que los recientes bombardeos refuerzan su determinación de aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin a su agresión y participe «de buena fe» en negociaciones orientadas a alcanzar una solución al conflicto.

Francia reiteró asimismo que continuará coordinando con sus socios europeos e internacionales el apoyo político, económico y militar a Ucrania con el objetivo de lograr una paz «justa y duradera» que garantice la seguridad del país y del conjunto de Europa.

Rusia lanzó a lo largo de la madrugada del martes contra Kiev, Dnipró, Járkov y otras ciudades y regiones ucranianas uno de los ataques contra la retaguardia enemiga más masivos de toda la guerra, con al menos 18 muertos, que revela de nuevo la vulnerabilidad ucraniana ante los ataques rusos con misiles balísticos.

Una circunstancia sobre la que el presidente Volodímir Zelenski advirtió recientemente en una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, pidiéndole ayuda.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia empleó en este ataque un total de 656 drones de larga distancia y 73 misiles de distintos tipos, de los que 602 y 40, respectivamente, fueron neutralizados.

Otros 33 drones y el mismo número de misiles, treinta de ellos balísticos, no pudieron ser interceptados e impactaron en 38 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros quince lugares.EFE

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