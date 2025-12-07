Francia condena tentativa de golpe de Estado en Benín y pide respeto a las instituciones

1 minuto

París, 7 dic (EFE).- Francia condenó la tentativa de golpe de Estado en Benín y pidió «el respeto del orden constitucional y del funcionamiento normal de las instituciones» en esta antigua colonia del África occidental.

En un comunicado, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores subrayó que la posición de condena de Francia de esta tentativa de golpe de Estado coincide con la de la Unión Africana y de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO).

Por otro lado, señaló que está movilizada para velar por la seguridad de los franceses en Benín, a los que reclamó «la mayor prudencia».

Un grupo de militares irrumpió esta mañana con un mensaje en la radiotelevisión pública RTB para afirmar que un llamado Comité Militar para la Refundación de la República había decidido destituir al presidente, Patrice Talon, y tomar el control del país.

Tras varias horas de confusión, las autoridades utilizaron ese mismo medio para señalar que la intentona había fracasado. EFE

ac/cpy