Francia confía en mantener estabilizado megaincendio de Gironda con la mejora del tiempo

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París, 30 jul (EFE).- El megaincendio que ha arrasado 42.000 hectáreas en el departamento francés de Gironda permanece estabilizado este jueves por la mañana tras una noche «bastante tranquila», mientras las autoridades confían en que unas condiciones meteorológicas más favorables permitan consolidar en esta jornada los avances logrados en las últimas horas.

«Esta mañana el fuego sigue estabilizado», informó en redes sociales la Prefectura de Nueva Aquitania y de Gironda, tras destacar una noche «bastante tranquila».

La superficie calcinada se mantiene en 42.000 hectáreas y las labores se concentran en el tratamiento del perímetro del incendio y en la extinción de seis focos todavía activos, en las zonas dunares de Grand Crohot-Le Porge y al sur del lago de Lacanau.

La mejora de la meteorología refuerza las expectativas de los equipos de extinción, ya que la alerta naranja por ola de calor quedó desactivada a primera hora de este jueves y se esperan algunos chubascos en la franja litoral durante la mañana que podrían caer en el área del incendio.

Las temperaturas máximas previstas rondarán los 27 grados en la costa y los 34 grados en Burdeos, muy por debajo de los 41 grados alcanzados el miércoles.

Además, las autoridades señalaron que la humedad relativa descenderá progresivamente a lo largo del día, aunque advirtieron que podrían producirse tormentas secas en el noroeste del departamento.

La prefecta (delegada del Gobierno) de Gironda, Sophie Brocas, ya había señalado el miércoles por la noche que, si las condiciones durante la madrugada evolucionaban favorablemente, había motivos para un optimismo prudente de cara a las próximas jornadas.

El responsable de los bomberos del departamento, Marc Vermeulen, indicó asimismo que el incendio no había progresado durante el miércoles, aunque seguían activos varios focos que requerían vigilancia permanente.

Más de 3.300 bomberos continúan desplegados en el mayor incendio registrado en Francia desde, al menos, 1949, apoyados por 24 aeronaves, 1.700 militares y 1.400 agentes de las fuerzas de seguridad.

En el plano de la seguridad, la policía practicó dos detenciones durante la noche por sospechas de haber provocado incendios.

Las restricciones de circulación permanecen sin cambios mientras continúa el amplio dispositivo desplegado para controlar el fuego y proteger las zonas evacuadas.

Además del incendio de Gironda, Francia sigue haciendo frente a otros focos de consideración. En el departamento mediterráneo de Var, entre 600 y 700 personas fueron evacuadas la víspera en las inmediaciones de la localidad de Brignoles por un incendio que ya ha calcinado alrededor de 100 hectáreas y cuya extinción moviliza a 250 bomberos, 80 vehículos, tres hidroaviones Canadair y dos aviones bombarderos de agua de tipo DASH.

Al mismo tiempo, un foco se reactivó en el bosque de Fontainebleau, en la región de París, donde a mediados de este mes ardieron unas 2.000 hectáreas. El nuevo incendio, que ya ha sido controlado, quemó otras seis hectáreas, según las autoridades. EFE

cat/crf