Francia confina a 30.000 personas tras incendio en almacén de desechos industriales

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Unos 30.000 habitantes del este de Francia recibieron este domingo la orden de permanecer confinados en sus casas debido a un incendio en un almacén de residuos industriales que está «bajo control» pero ha desprendido una columna de humo negro, según las autoridades locales.

El fuego se desató el domingo por la mañana en la localidad de Gandrange, pero estaba bajo control por la tarde, informó la portavoz de la defensa civil local, Geraldine Chambeaudie.

La causa del fuego se desconoce.

Según los medios locales, el humo era visible a unos 15 kilómetros, en la ciudad de Metz.

Amandine Vecchio, de 34 años, dijo haber visto humo al salir de un cine en la cercana ciudad de Amneville.

«Olía fatal y me provocó dolor de cabeza inmediatamente», declaró.

Entonces -contó- pidió a su hija de ocho años que se protegiera la boca y la nariz con su peluche y llamó a su hijo adolescente para pedirle que metiera al perro y a los gatos en el interior de la vivienda y cerrara las ventanas.

El alcalde de la localidad cercana de Clouange, Clement Deriu, asegura que el humo ha provocado náuseas.

«Por lo que me han dicho, está causando náuseas a la gente», añadió.

Francia también ha sufrido este verano varios incendios forestales. Uno de ellos, el más devastador en el país desde 1949, ha arrasado unas 42.000 hectáreas en el suroeste.

El año pasado, la Organización Meteorológica Mundial aseguró que los incendios forestales pueden liberar una mezcla tóxica de gases a miles de kilómetros de distancia.

Y advirtió que en 2024 el humo de los incendios forestales en Canadá deterioró la calidad del aire a gran distancia, incluso en Europa.

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