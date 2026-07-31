Francia congela los bienes de la exdirectora rusa de RT Francia tras ordenar su expulsión

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París, 31 jul (EFE).- El Gobierno francés ordenó el bloqueo durante al menos seis meses de los bienes de Xenia Fedorova, antigua directora de Russia Today (RT) Francia, después de decretar su expulsión del país al considerarla «un altavoz de la propaganda rusa» y una amenaza para los intereses fundamentales de la nación.

Un decreto firmado por los ministros del Interior y de Economía, publicado este viernes en el Boletín Oficial, establece que los fondos pertenecientes a la cronista rusa quedan sometidos a una medida de inmovilización de bienes durante seis meses por un motivo de «injerencia extranjera».

La decisión se produjo después de que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunciara el miércoles un decreto de expulsión contra Fedorova, a la que el Gobierno acusa de reproducir «palabra por palabra» las narrativas de la propaganda rusa sobre la guerra de Ucrania y la posición de Moscú frente a Francia.

«No es una vulneración de la libertad de expresión, esta persona no es más que el relevo de la propaganda rusa en territorio nacional. Es injerencia pura», afirmó Nuñez este viernes en una entrevista en la emisora RTL.

El ministro aseguró que el decreto de expulsión está «muy motivado» y cita numerosas declaraciones de Fedorova que, según el Ejecutivo francés, «retoman sistemáticamente la propaganda del Kremlin» sobre la implicación de Francia en Ucrania, las razones de la guerra y las motivaciones de la agresión rusa.

«Retoma palabra por palabra las narrativas de Rusia», recalcó Nuñez, e insistió en que la medida «no es un ataque a la libertad de expresión», sino una respuesta a lo que considera una actuación contraria a «los intereses fundamentales de la nación».

El ministro negó que la decisión esté relacionada con la proximidad de las elecciones presidenciales francesas y aseguró que responde a «toda una serie de tomas de posición» públicas de Fedorova.

Fedorova dirigió hasta 2022 la filial francesa de la cadena estatal rusa Russia Today, prohibida en la Unión Europea poco después de la invasión rusa de Ucrania por su papel en las operaciones de influencia atribuidas al Kremlin.

Tras el cierre de RT Francia, Fedorova encontró una nueva plataforma en el imperio mediático del empresario Vincent Bolloré, cuya línea editorial es habitualmente criticada en Francia por su cercanía a posturas de extrema derecha.

Desde comienzos de 2025, Fedorova intervenía regularmente en la cadena de televisión CNews y en la radio Europe 1, ambas del grupo Bolloré. Su presencia en estos medios reavivó las críticas de sectores políticos franceses.

Fedorova rechaza las acusaciones y defiende que está siendo perseguida por sus opiniones. En su libro ‘Bannie’ (Proscrita), publicado por Fayard, negó ser un «agente del Kremlin» y acusó a las autoridades francesas de intentar silenciarla.

El congelamiento de sus bienes se suma a las medidas administrativas adoptadas contra ella. Según Nuñez, Fedorova está actualmente sometida a una obligación de comparecer diariamente ante la policía y permanece bajo una orden de asignación de residencia mientras se resuelve su situación.

Sobre la expulsión, el ministro indicó que Fedorova puede abandonar voluntariamente el territorio francés, aunque su abogado anunció al diario Le Monde que recurrirá la decisión.

La ejecución de una expulsión forzosa plantea dificultades prácticas por la falta de vuelos directos entre la Unión Europea y Rusia y el deterioro de la cooperación consular entre París y Moscú desde el inicio de la guerra de Ucrania. EFE

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