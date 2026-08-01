Francia considera «fijado» el megaincendio cerca de Burdeos, que ya no avanza

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(Actualiza con declaraciones de la prefecta de Gironda)

París, 1 ago (EFE).- El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, declaró este sábado «fijado» el megaincendio que desde el 22 de julio ha quemado 42.000 hectáreas en la bahía de Arcachon y hasta las proximidades de Burdeos, porque «ya no avanza».

En una comparecencia de prensa para hablar de la situación de los diferentes incendios que afectan al país, Núñez puntualizó que «aunque el fuego no avanza, hay todavía zonas activas» y en algunas partes del área del siniestro los habitantes que fueron evacuados de forma preventiva no podrán volver a sus casas aún.

En otra conferencia de prensa desde Burdeos, la prefecta (delegada del departamento de Gironda), Sophie Brocas, anunció que sí van a poder volver los habitantes de los municipios de Saumos, del Temple, de Arès y de Marcheprime, en total 10.750 personas.

Eso significa que de las 224.000 personas que llegaron a ser evacuadas, sobre todo en la parte norte de la bahía de Arcachon, pero también en la periferia oeste de Burdeos, 208.000 han podido volver a sus domicilios, comentó Brocas, que insistió en que «lo que acabamos de vivir estos últimos días es un fenómeno inédito en Francia».

La razón es la dimensión del incendio que se produjo con «unas condiciones muy desfavorables», pero también porque es «la mayor operación de lucha contra un incendio en la historia moderna de la protección civil», con la movilización de 3.300 bomberos, el apoyo de miliares de 13 países, o la implicación de 24 aeronaves.

«Teníamos una prioridad, que no hubiera muertos ni heridos y por lo que sabemos por ahora no hay muertos ni heridos» salvo los más de 330 bomberos que tuvieron que ser atendidos.

La prefecta puntualizó que el hecho de que el fuego haya quedado fijado no significa que esté extinguido, y a ese respecto, el responsable de los bomberos en el departamento, Marc Vermeulen, precisó que sigue habiendo focos activos y será necesario mantener en activo los medios aéreos y terrestres.

El ministro también se refirió al incendio que se reavivó el viernes en el macizo del Gros Bessillon, en el departamento mediterráneo de Var, y donde dijo que hay «una situación muy severa» y de «muy alto riesgo» este sábado entre las 16.00 y las 22.00 horas.

La razón es que hay nuevos puntos calientes y se espera que se avive por la tarde el mistral, el mismo viento que lo reactivó el viernes por la tarde, lo que ha tenido como consecuencia que se hayan quemado desde entonces 1.500 hectáreas, que se vienen a sumar a las 4.500 hectáreas que habían resultado calcinadas desde que se declaró el pasado 21 de julio.

El dispositivo antiincendios en ese macizo de la Provenza, situado a una cincuentena de kilómetros al norte del puerto de Tolón, se reforzó este sábado, de forma que estaban trabajando sobre el terreno 1.500 bomberos.

Les apoyaban desde el aire, cuatro hidroaviones de tipo Canadair, dos aviones de tipo Dash y cinco helicópteros adaptados para lanzar agua, precisó Núñez, que quiso agradecer el respaldo de medios llegados a través del mecanismo europeo de Protección Civil, que incluía bomberos rumanos.

El ministro del Interior indicó que en lo que llevamos de este año ya han ardido en Francia 119.000 hectáreas de monte, lo que significa una cifra inédita, ya que el anterior récord histórico para un año completo desde que hay registros había sido en 1976 con cerca de 90.000.

En 2025 se quemaron 30.000 hectáreas y el peor de los años recientes fue 2022 con algo más de 70.000. EFE

ac/alf