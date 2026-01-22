Francia considera que la posición firme de Macron ha pesado en el cambio de Trump

París, 22 ene (EFE).- La portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, consideró este jueves que la posición del presidente, Emmanuel Macron, en defensa de la soberanía danesa de Groenlandia y su disposición a replicar a las amenazas de aranceles de Donald Trump ha pesado en la cambio del presidente estadounidense.

Bregeon, que se quiso mostrar prudente sobre la posición final de Trump, dijo en una entrevista radiotelevisada en CNews y Europe 1 que «si no se aplican los aranceles y volvemos a una situación algo más normal, creo que lo que ha puesto en la balanza el presidente de la República francesa no habrá sido para nada».

Para la portavoz, las pullas que Trump lanzó contra Macron en Davos el miércoles, como los ataques que había lanzado contra él anteriormente, son porque su respuesta ante las arremetidas del presidente estadounidense sobre la soberanía de Groenlandia ha sido «probablemente la más fuerte entre los jefes de Estado de la Unión Europea».

En particular con su propuesta de poner inmediatamente encima de la mesa la posibilidad de recurrir al mecanismo europeo anticoerción, después de que Trump hubiera amenazado con imponer aranceles suplementarios a los ocho países europeos que enviaron tropas la semana pasada para unas maniobras en Groenlandia.

Subrayó que la posición de Macron «es extremadamente simple y extremadamente clara: rechazamos cualquier forma de vasallaje, hacia Estados Unidos o hacia otras grandes potencias. Y para eso, Europa debe construirse y reforzarse».

Bregeon negó que los ataques de Trump dirigidos de forma particular a Macron tengan que ver con la debilidad de Francia por su situación financiera e hizo hincapié en que ha sido el presidente francés el que también ha liderado la movilización de los aliados de Kiev para ayudar a Ucrania frente a Rusia con la Coalición de Voluntarios, que prepara garantías de seguridad ante un posible alto el fuego. EFE

