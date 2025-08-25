The Swiss voice in the world since 1935

Francia convoca al embajador de EEUU por comentarios «inaceptables» sobre el antisemitismo

Francia convocó el lunes al embajador estadounidense en París, Charles Kushner, tras sus comentarios «inaceptables» contra el presidente francés Emmanuel Macron, acusado por el diplomático de «falta de acciones suficientes en la lucha contra el antisemitismo».

«Las afirmaciones del embajador son inaceptables. Van en contra del derecho internacional, en particular del deber de no inmiscuirse en los asuntos interiores de los Estados previsto por la Convención de Viena de 1961 que rige las relaciones diplomáticas», subrayó el domingo el ministerio de Relaciones Exteriores francés.

En una carta dirigida al jefe de Estado francés obtenida el domingo por la AFP, el embajador expresa «su profunda preocupación por la ola de antisemitismo en Francia y la falta de acciones suficientes» de su gobierno para combatirlo.

La carta salió a la luz días después de las fuertes críticas del primer ministro israelì Benjamin Netanyahu al presidente francés, a quien acusó «de alimentar el fuego antisemita» al llamar «al reconocimiento internacional» del Estado palestino.

En la carta, fechada el lunes, el embajador estadounidense expresa argumentos como los de Netanyahu.

«Declaraciones que denigran a Israel y gestos de reconocimiento de un Estado palestino animan a los extremistas, fomentan la violencia y ponen en peligro» a los judíos en Francia, dice Kushner, padre del yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

Según el embajador, «no pasa un día en Francia sin que los judíos sean agredidos en las calles, con sinagogas y escuelas deterioradas, y empresas de judíos atacadas».

A fines de julio, Macron anunció que Francia reconocerá al Estado palestino en la Asamblea general de la ONU en septiembre.

Los actos antisemitas se han incrementado en Francia desde el 7 de octubre de 2023, día del ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí que desencadenó la guerra en Gaza.  

