Francia convoca al embajador ruso tras la caída de un dron sobre un edificio en Rumanía

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París, 29 may (EFE).- Francia convocó este viernes al embajador de Rusia en París tras la caída de un dron ruso sobre un edificio residencial en Rumanía, país miembro de la OTAN y de la Unión Europea, incidente que dejó dos heridos leves y que Bucarest calificó de «grave e irresponsable escalada».

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció en una entrevista con France Inter que citó al diplomático ruso a las 9.45 horas para transmitirle la condena de París. «Condenamos este acto irresponsable de Rusia contra un país amigo, miembro de la Unión Europea y de la OTAN», afirmó.

Barrot indicó que Francia denunciará ante Moscú tanto «los bombardeos masivos del pasado fin de semana contra civiles» en Ucrania como «las amenazas que pesan sobre diplomáticos franceses y europeos en Rusia» y este «nuevo acto irresponsable», que calificó de intento de intimidación.

«Son intimidaciones inconsecuentes y vanas, porque no nos apartarán de nuestro apoyo a la resistencia ucraniana», sostuvo.

El jefe de la diplomacia francesa consideró que las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de países europeos buscan «enmascarar el fracaso ruso» e intimidar a los aliados de Kiev para debilitar su respaldo militar y político.

«La guerra colonial de Vladímir Putin es un fracaso rotundo», declaró Barrot, asegurando que Ucrania «está recuperando terreno» y «ganando la guerra de los drones».

Según Barrot, Rusia pierde «35.000 hombres en el frente más de los que consigue reclutar», mientras «la duda se ha instalado en Moscú».

Sobre la posibilidad de contactos directos con el presidente ruso, Vladímir Putin, el ministro reiteró que Francia no excluye el diálogo «siempre que esté coordinado con Ucrania» y responda a intereses de seguridad europeos.

«Si Ucrania desea que participemos de manera más activa en el proceso de negociación, no hay razón para que nos apartemos», afirmó.

Barrot recordó además que Francia mantiene 1.500 militares desplegados en Rumanía como parte del dispositivo de defensa oriental de la OTAN.

Preguntado por una eventual activación del artículo 5 de la Alianza Atlántica, evitó pronunciarse directamente, aunque subrayó que la OTAN dispone de «toda una gama de respuestas posibles» y advirtió de que, si la seguridad de un Estado miembro se ve comprometida, «la respuesta puede ser devastadora».

No obstante, insistió en que por ahora se trata de «un acto irresponsable con un dron» y señaló que serán necesarias aclaraciones adicionales en el marco de las consultas entre aliados de la OTAN.

Un dron ruso impactó en la madrugada de este viernes contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, desatando un incendio que causó heridas leves a dos personas, informaron las autoridades del país balcánico. EFE

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