Francia convoca al encargado de negocios iraní tras agresión a dos de sus diplomáticos

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París, 21 jul (EFE).- Francia convocó este martes al encargado de negocios de Irán en París debido a la «acción de intimidación extremadamente grave» sufrida el pasado día 19 por dos agentes de la embajada francesa en Teherán.

Durante la reunión, el secretario general de Exteriores, Martin Briens, expresó al diplomático iraní la «más firme condena» de Francia por lo que calificó como una agresión «premeditada y deliberada».

Francia consideró que constituye una violación flagrante del derecho internacional y de las Convenciones de Viena, que garantizan la seguridad del personal diplomático y regulan las relaciones entre los Estados, informó el Ministerio.

El Gobierno francés advirtió, además, de que el incidente «gravísimo e inadmisible» no quedará sin consecuencias, tal y como el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ya comunicó el día anterior a su homólogo iraní.

París exigió a las autoridades iraníes esclarecer los hechos, identificar y sancionar a los responsables, así como garantizar la seguridad de las instalaciones diplomáticas francesas y de su personal, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

La víspera, Barrot denunció que los dos funcionarios franceses fueron víctimas de una «acción de intimidación extremadamente grave» por parte de los servicios de seguridad iraníes.

Según explicó en un mensaje publicado en redes sociales, ambos fueron retenidos durante varias horas sin justificación, interrogados y uno de ellos sufrió una agresión física, antes de poder regresar a la embajada, donde permanecen a salvo a la espera de regresar a Francia.

El ministro subrayó que el incidente reviste especial gravedad porque los dos diplomáticos dirigen los programas franceses de apoyo a la sociedad civil iraní, en particular a artistas y científicos.

Asimismo, trasladó su respaldo a los funcionarios afectados y al embajador de Francia en Teherán, y reiteró que Francia mantendrá su apoyo al pueblo iraní. EFE

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