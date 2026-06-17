Francia crecerá un 0,7 % en 2026 con caída del consumo, según su instituto de estadísticas

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París, 17 jun (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Francia crecerá un 0,7 % en 2026, según las previsiones revisadas del Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que apunta que tras la crisis de Oriente Medio el mayor impacto económico se lo han llevado los hogares, lo que redujo el consumo, por encima de la industria.

Son estimaciones, publicadas este miércoles, que mejoran ligeramente las que divulgó justo la víspera el Banco de Francia, cuyos expertos anticiparon el crecimiento en el 0,5 %.

«Son los hogares los que asumen el golpe», detalló en una comparecencia de prensa Dorian Roucher, jefe del departamento de coyuntura del INSEE, al presentar los datos. La industria, por el contrario, «resiste», dijo, y es lo que mantiene viva «la llama» del crecimiento francés.

Con un escenario que ya tiene en cuenta un barril de petróleo a 85 dólares por la previsible desescalada de la crisis de Oriente Medio, el instituto de estadísticas oficiales francés cifró el crecimiento del segundo trimestre en el 0,3 %, lo que supone una décima de punto más que el ritmo de los primeros tres meses del año.

También es una décima de punto mejor que el aumento del PIB que se había estimado en marzo pasado, al presentar el último informe de coyuntura, para el periodo entre abril y junio.

La inflación prevista para el conjunto del 2026 es del 2,7 %, lo que apenas se verá compensado con aumentos salariales, y el impacto en los hogares se notará con una pérdida del poder adquisitivo del 0,3 %.

El impacto negativo en la energía del estallido de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel se notó en un principio solo en el precio del combustible en las gasolineras, detallaron los expertos del INSEE, pero poco a poco ese choque ha ido «contaminando» el precio de otros bienes y servicios, como las manufacturas, que son el segundo sector más afectado.

La creación de empleo no progresará este año y la tasa de paro «continuará aumentando» hasta un 8,4 % previsto para el final de 2026. El trabajo asalariado bajará, precisó el INSEE, pero será compensado en parte por el aumento del empleo autónomo.

«Los industriales tienen capacidad de producir más sin contratar», precisó Roucher.

La demanda interna permanece contraída y el mayor impulso de la economía viene del lado del comercio exterior, con las exportaciones en fuerte alza, sobre todo en los sectores aeronáutico y naval.

En cualquier caso, los expertos del INSEE advirtieron que una nueva escalada de las tensiones en Oriente Medio alteraría nuevamente estas previsiones anuales. EFE

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