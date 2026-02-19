Francia cree que comisaria europea «nunca debería haber asistido» a la Junta de Paz

2 minutos

París, 19 feb (EFE).- Francia mantuvo este jueves que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, «nunca debería haber asistido» a la primera reunión de la Junta de la Paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que no tenía mandato del Consejo Europeo para ir.

«La Comisión Europea nunca debería haber asistido a la reunión de la Junta de Paz en Washington hoy, ya que no había recibido un mandato del Consejo para hacerlo», afirmó el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, en un mensaje en sus redes sociales.

El jefe de la diplomacia francesa señaló que, «más allá de las cuestiones políticas legítimas planteadas por la Junta de Paz, la Comisión debe respetar escrupulosamente el derecho europeo y el equilibrio institucional en toda circunstancia».

Previamente, el portavoz de Exteriores, Pascal Confavreux, había mostrado sorpresa por la presencia de Suica en la reunión y afirmado que la comisaria «deberá dar explicaciones al respecto a su regreso».

El portavoz rehusó, por contra, a hacer comentarios sobre la participación de otros Estados miembros que han decidido asistir.

El portavoz comunitario de Ayuda Humanitaria, Guillaume Mercier, aseguró este jueves en la rueda de prensa diaria de la institución que el desplazamiento de Suica para participar en el encuentro se iba a centrar en Gaza y en su reconstrucción y no implica ser miembro de la Junta de Paz impulsada por el mandatario republicano.

Por su parte, la comisaria europea publicó en redes sociales una foto desde el Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP) -al que Donald Trump rebautizó con su nombre- en Washington, donde se llevó a cabo la presentación de la llamada Junta de Paz.

«Hoy asisto al evento inaugural de la Junta de Paz en Washington en representación de la Comisión Europea. Nuestro objetivo es claro: acción coordinada, gobernanza responsable y resultados tangibles para el pueblo palestino», escribió junto a una imagen en la que aparece sonriente frente al cartel de la Junta de Paz del republicano.

La Junta de Paz es un organismo internacional presidido por Trump que fue creado para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.

La mayoría de los miembros fundadores revelados son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU. EFE

cat/lss