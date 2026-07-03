Francia cree que en la OTAN se puede aprovechar la «reconvergencia» Europa-EE. UU. del G7

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París, 3 jul (EFE).- Francia considera que en la cumbre de la OTAN de Ankara se puede progresar en la «reconvergencia» entre Europa y Estados Unidos que ya se apreció en la pasada cumbre del G7 de junio en Évian, bajo la presidencia rotativa francesa.

Es un optimismo que para París se apoya en la «prolongada» permanencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en esa cumbre del G7 (de la anterior, en Canadá en 2025, el mandatario americano se marchó antes del final) y la posterior cena con la que le agasajó su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el palacio de Versalles.

Así lo señalaron a la prensa este viernes fuentes del Elíseo, además de recordar que de Évian salió por primera vez un comunicado «fuerte» sobre la guerra de Ucrania, un conflicto que centrará buena parte del interés del encuentro de la OTAN en Turquía los próximos martes y miércoles.

El optimismo francés contrasta, sin embargo, con las últimas declaraciones sobre la OTAN del propio Trump, quien en la antesala de esta reunión tachó de «terribles» a sus aliados europeos por no haberle respaldado en la guerra con Irán, y avanzó que asistirá a la reunión «solo por respeto» al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Washington viene, de hecho, amenazando con proceder a un repliegue de tropas en Europa, algo que París recordó que no viene solamente de la estrategia de la Administración Trump.

Sobre este punto, la clave para el Gobierno francés es que ese repliegue se lleve a cabo con transparencia y de manera coordinada con los europeos.

En cualquier caso, Francia aprovechará la cita de Ankara para reforzar el mensaje de que Europa debe «rearmarse» y hacerse cargo de su propia seguridad, algo que pasa, recordaron las fuentes, no solo por el aumento del gasto en defensa que ya están haciendo los aliados, sino también por aumentar las capacidades industriales.

Respecto a Ucrania, el Gobierno francés acudirá nuevamente con el mensaje de que el apoyo a Ucrania es «fundamental» para «la seguridad y la estabilidad de Europa».

También con la idea de que, pese a la intensificación de los ataques rusos en los últimos días, en particular sobre Kiev, las posibles negociaciones de paz deben tener como punto de partida la «línea de contacto» del conflicto y que esas conversaciones no pueden darse sin la presencia de los europeos en la mesa.

La cumbre de la OTAN se celebra, además, solo unos días antes de la reunión que los aliados de Ucrania que forman la denominada coalición de voluntarios celebrarán en París el próximo 13 de julio. EFE

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