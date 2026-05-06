Francia cree que la UE ratificará del pacto arancelario con EE.UU. antes del verano

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París, 6 may (EFE).- Francia estimó este miércoles que la ratificación por parte de la Unión Europea del pacto comercial con EE.UU. alcanzado en julio de 2025 debería estar lista «de aquí hasta el verano» y conminó a Washington a que también lo ratifique.

«Bajo reserva del Parlamento Europeo, creo que de aquí hasta el verano vamos a llegar a la ratificación», declaró el ministro de Comercio Internacional de Francia, Nicolas Forissier, anfitrión del encuentro de titulares de Comercio del G7 que reunió este miércoles en París a sus homólogos de este grupo, entre ellos el responsable de Comercio Internacional de EE.UU., Jamieson Greer, y al comisario de Comercio de la CE, Maros Sefcovic.

Respecto a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25 % a las importaciones de vehículos europeos, Forissier contemporizó y señaló que se trata de «declaraciones que no han sido refrendadas ni puestas en marcha».

«Estamos en el proceso (legislativo) normal de la UE para poner en marcha los acuerdos», que tras ser propuestos por la Comisión Europea deben ser validados por el Consejo (los países) y la Eurocámara, aclaró Forissier, quien insistió en que «los estadounidenses también tienen que poner en marcha» el pacto alcanzado.

El ministro francés aprovechó para recordar que ese pacto incluye ciertas exenciones de la parte europea, como los componentes aeronaúticos o los espirituosos.

«Las relaciones transatlánticas son esenciales y deben continuar a construirse basadas en la confianza, previsibilidad y respeto mutuo, sin dar espacio a la unilateralidad», anotó Forissier, quien, no obstante, aclaró que la reunión del G7 de ministros de Comercio «ha funcionado muy bien, con diálogo sólido y constructivo». EFE

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