Francia dará una hora de clase por semana de IA en el primer curso de instituto

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París, 19 jun (EFE).- Los alumnos del primer año de instituto en Francia recibirán una hora de clase por semana de inteligencia artificial (IA) a partir del curso 2027-2028, anunció este viernes el primer ministro, Sébastien Lecornu.

«No podemos dejar que una generación entera descubra la inteligencia artificial sin darle las claves para entenderla y para controlarla», indicó Lecornu en un mensaje en su cuenta de X en el que hizo ese anuncio.

Señaló que «todos los alumnos de segundo (equivalente al cuarto de la ESO, pero que en el sistema francés es el primero de los tres años de instituto) se beneficiarán de una enseñanza dedicada a la IA de una hora por semana integrada en las clases de ciencias digitales y tecnología».

Se tratará de integrar conocimientos del funcionamiento de los modelos, los usos que se le puede dar, cuestiones éticas que plantea, pero también abordar cuestiones de «soberanía digital» y desarrollar un «espíritu crítico frente a las manipulaciones y las falsas informaciones».

«Nuestra escuela debe preparar a los jóvenes al mundo del futuro», subrayó el ministro, que añadió que la formación en IA y la reducción de la exposición a las pantallas no solo no son incompatibles, sino que coinciden en la misma ambición: «Hacer de nuestros alumnos ciudadanos libres y autónomos. Una condición de nuestra soberanía colectiva».

El jueves, Lecornu había aprovechado una visita al salón tecnológico VivaTech, que se celebra del 17 al 20 de junio en París, para anunciar un paquete de inversión de 655 millones de euros en la IA. EFE

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