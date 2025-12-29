Francia debate cómo homenajear a Brigitte Bardot, entre su legado y sus polémicas

Los políticos franceses se mostraron divididos el lunes sobre cómo rendir homenaje a la fallecida Brigitte Bardot, una leyenda del cine que suscitó polémica en los últimos años de su vida por sus opiniones cercanas a la extrema derecha.

La estrella de cine falleció el domingo a los 91 años en su casa del sur de Francia. Los medios de todo el mundo publicaron imágenes icónicas de ella y homenajes tras el anuncio.

Bardot saltó a la fama en 1956 con la película «Y Dios creó a la mujer» y llegó a aparecer en unas 50 películas, convertida en ícono sexual y de la moda. Pero en 1973 dejó el cine para dedicarse a la lucha por los derechos de los animales.

Sus vínculos con la extrema derecha suscitaron polémica.

Fue condenada en cinco ocasiones por discurso de odio, principalmente contra los musulmanes, pero también contra los habitantes de la isla francesa de Reunión, a quienes describió como «salvajes».

Bardot falleció antes del amanecer del domingo con su cuarto marido, Bernard d’Ormale, antiguo asesor de la extrema derecha, a su lado.

«Le susurró una palabra de amor (…) y se fue», declaró Bruno Jacquelin, representante de su fundación para la protección de los animales, a la cadena de televisión BFM.

– «Cinismo» –

El presidente francés, Emmanuel Macron, elogió a la actriz como una «leyenda» del cine del siglo XX que «encarnó una vida de libertad».

Las figuras de la extrema derecha fueron de las primeras en lamentar su fallecimiento.

Marine Le Pen, cuyo partido Agrupación Nacional (RN) está en lo más alto de las encuestas, la calificó de «increíblemente francesa: libre, indomable, íntegra».

Bardot apoyó a Le Pen en las elecciones presidenciales de 2012 y 2017, y la describió como una «Juana de Arco» moderna que esperaba que pudiera «salvar» a Francia.

Sin embargo, pocos políticos de izquierda se han pronunciado sobre el fallecimiento de Bardot.

«Brigitte Bardot fue una figura destacada, un símbolo de libertad, rebeldía y pasión», declaró Philippe Brun, diputado del Partido Socialista, a la emisora de radio Europe 1, sin aludir a sus controvertidas opiniones políticas.

La diputada ecologista Sandrine Rousseau se mostró más crítica.

«Conmoverse por el destino de los delfines, pero permanecer indiferente ante la muerte de los migrantes en el Mediterráneo… ¿qué nivel de cinismo es ese?», ironizó en la red social BlueSky.

El New York Times, en un artículo titulado «Del sex-appeal a la extrema derecha», considera que, lejos de ser «una figura de consenso», Bardot fue una de las primeras estrellas polémicas de la época moderna.

Algunos, como el diputado conservador Eric Ciotti, piden un homenaje nacional, como el que se organizó en 2017 para la leyenda del rock francés Johnny Hallyday, aunque de momento no parece haber consenso.

– Entierro en Saint-Tropez –

Bardot dijo que quería ser enterrada en su jardín con una sencilla cruz de madera sobre su tumba, igual que sus animales, y que quería evitar «una multitud de idiotas» en su funeral.

Sin embargo, el Ayuntameinto de Saint-Tropez anunció el lunes que será inhumada en el cementerio marino de la ciudad, frente al Mediterráneo, donde descansan sus padres, aunque no precisó la fecha.

Los allegados de Bardot ya están en Saint-Tropez preparando las exequias, según una fuente próxima.

Nacida el 28 de septiembre de 1934 en París, Bardot se crió en una familia católica tradicional y acomodada.

Se casó cuatro veces y tuvo un hijo, Nicolas-Jacques Charrier, con su segundo marido, el actor Jacques Charrier.

Tras abandonar el cine, Bardot se retiró a su casa de Saint-Tropez para dedicarse a la defensa de los derechos de los animales.

«Estoy muy orgullosa del primer capítulo de mi vida», declaró a AFP en una entrevista en 2024, antes de cumplir 90 años. «Me dio fama, y esa fama me permite proteger a los animales, la única causa que realmente me importa».

