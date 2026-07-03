Francia debe reconocer la filiación de niños nacidos por gestación subrogada, según un alto tribunal

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Francia debe reconocer una decisión judicial extranjera que valida la filiación entre los padres y un niño nacido por gestación subrogada, indicó este viernes la Corte de Casación, pese a que este método de procreación está prohibido en el país.

El alto tribunal se pronuncia así sobre el caso de una pareja de hombres franceses que vive en Canadá y que ha recurrido en dos ocasiones a vientres de alquiler en ese país, donde esta práctica es legal.

Estos padres de intención solicitaban que la justicia francesa reconociera las decisiones judiciales canadienses que los designan como progenitores de los niños nacidos de esas gestaciones subrogadas.

«Teniendo en cuenta el interés superior del menor, la prohibición francesa de la gestación subrogada no permite, por sí sola, denegar» dicho reconocimiento, falló la Corte de Casación, aunque precisó que deben darse «un cierto número de garantías».

Al término de la vista en mayo del asunto, uno de los padres, Laurent Papaix, explicó a los periodistas que sólo querían que sus hijos, «criados en una cultura francesa», tuvieran «un acta de nacimiento francesa» para evitar problemas administrativos.

En concreto, la pareja mencionaba dificultades para obtener pasaportes para sus hijos.

El fiscal general ante el Tribunal de Casación, Rémy Heitz, consideró entonces que reconocer las decisiones extranjeras de filiación equivalía «a debilitar» la prohibición de esta práctica en Francia y abogó por el trámite de la adopción.

La abogada de la pareja, Alice Meier-Bourdeau, sostuvo que no se trataba de «poner en cuestión» la prohibición de la gestación subrogada, sino de reconocer un «derecho fundamental» de los niños nacidos mediante este proceso de procreación.

Cada año, entre 200 y 500 parejas francesas recurren a este proceso en el extranjero para convertirse en padres, según un informe parlamentario.

Francia se negó durante mucho tiempo a reconocer o establecer la filiación y fue condenada en varias ocasiones por ello por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

vac/tjc/meb