Francia defiende una solución «rápida» al conflicto del Sáhara basada en el plan marroquí

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Rabat, 20 may (EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, saludó este miércoles desde Rabat la reanudación del diálogo directo entre las partes implicadas en el conflicto del Sáhara Occidental, al tiempo que expresó el deseo de que se llegue «rápidamente» a una solución y defendió que se base en el plan de autonomía marroquí.

En una comparecencia conjunta con su homólogo marroquí, Naser Burita, el ministro francés aseguró que el conflicto sobre la excolonia española es «existencial» para Marruecos y es «estratégico para Francia y para la región».

Saludó también los encuentros directos entre las partes del conflicto y expresó su deseo de que se llegue a una solución «rápida» porque «este conflicto ha durado demasiado».

Barrot recordó que su país defiende que «el presente y el futuro de este territorio se inscriben en el marco de la soberanía marroquí. Y el plan de autonomía propuesto por Marruecos es la única base de una solución política justa, duradera y negociada».

«El Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución 2797 (de octubre de 2025), se ha inscrito en esta lógica», dijo el ministro francés que señaló que, a la espera de una solución definitiva del conflicto, su país apoyará acciones culturales e inversiones en territorio saharaui para promover «los importantes esfuerzos emprendidos por Marruecos para desarrollar estas regiones y actuar en beneficio de las poblaciones que residen allí».

El conflicto experimentó un nuevo giro el pasado octubre con la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que refuerza la propuesta marroquí de autonomía como base «más viable» para una solución política en un contexto en el que la iniciativa de Rabat ha venido recabando un creciente apoyo internacional, incluido el respaldo de EE.UU, Reino Unido y Francia, así como de la Unión Europea.

Washington asumió en los últimos años mayor protagonismo en el conflicto: impulsó tres rondas de contacto en Washington y Madrid con los actores implicados (Marruecos, Argelia, el Frente Polisario y Mauritania) para intentar reactivar el proceso político tras años de bloqueo.

Tratado de amistad y visita real

La visita de Barrot sirvió para refrendar la estrecha relación bilateral, que se reforzará con una próxima visita de Estado del rey Mohamed VI a París y la firma de un acuerdo estratégico de muy alto nivel.

Un gesto que deja atrás la crisis diplomática registrada entre ambos países de 2021 a 2024, antes de la reconciliación escenificada con la visita de Estado del presidente francés Emmanuel Macron a Rabat, en octubre de 2024.

«Tanto para Marruecos como para Francia, son pocos los países con los que emprendemos un proceso de este tipo. En lo que respecta a Francia, se trataría del primer tratado de esta naturaleza con un país no europeo», apuntó Barrot.

Además, una comisión intergubernamental de alto nivel, prevista para este julio en Rabat, hará un balance de «la asociación de excepción reforzada», apuntó Barrot.

Burita, por su parte, subrayó que la asociación entre los dos países vive «uno de los momentos más fuertes» y señaló que hay contacto «continuo y permanente» entre Macron y Mohamed VI.

Apuntó también que ambos países abrieron una nueva página hacia nuevas asociaciones en ámbitos como la guerra cibernética, la industria de defensa y de aviación, entre otros. EFE

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