Francia desea ir a «fundamentos» en relación con Italia en cumbre Macron-Meloni del jueves

Compartir

4 minutos

París, 23 jun (EFE).- Francia subrayó este martes que el eje central de la cumbre entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Georgia Meloni, prevista el jueves en Antibes (sur), es «volver a la realidad concreta» y «a los fundamentos de la relación franco-italiana».

Fuentes del Elíseo evitaron este martes comentar la relación entre Macron y Meloni, que no siempre ha sido fluida, e incidieron en que de lo que se trata con esta 36 cumbre bilateral entre ambos países «no es de definir» la relación sino de «profundizarla».

Se trata de la primera cumbre bilateral entre ambos países celebrada tras la firma del Tratado del Quirinal, un acuerdo bilateral de cooperación reforzada entre Francia e Italia, firmado el 26 de noviembre de 2021 en el Palacio del Quirinal (Roma) por Macron y el entonces primer ministro italiano, Mario Draghi.

Pese a ese lapso de tiempo sin cumbres bilaterales, las fuentes recalcaron que la relación franco-italiana no responde a coyunturas políticas puntuales, sino a una cooperación «estructural» entre dos grandes economías europeas.

En este sentido, la Presidencia francesa insistió en que el encuentro tratará de poner en valor una cooperación «muy densa» entre ambos países, especialmente en ámbitos estratégicos como la defensa, la energía, el espacio y las infraestructuras y a nivel europeo.

Según el Elíseo, esta relación se expresa en una amplia red de proyectos ya existentes, desde grandes infraestructuras como el túnel del Fréjus, hasta la cooperación industrial en defensa o los intercambios en sectores económicos estratégicos.

En este punto, las fuentes destacaron la fortaleza de los vínculos económicos bilaterales, con más de 100.000 millones de euros en intercambios de bienes en 2025. Francia es además el principal inversor en Italia, donde tiene más de 2.500 filiales empresariales y alrededor de 340.000 empleos directos vinculados.

La cumbre del jueves estará marcada, dijeron, por la firma de una hoja de ruta bilateral de defensa para el periodo 2026-2031, así como por nuevas iniciativas en cooperación industrial.

En el ámbito energético, ambos países prevén avanzar en proyectos relacionados con pequeños reactores modulares, mientras que en el sector espacial se reforzarán iniciativas de consolidación industrial europea.

También se esperan acuerdos en transporte, agricultura, cultura, patrimonio y cooperación científica.

El Elíseo precisó que la cumbre no se limitará a Antibes, sino que incluirá distintos eventos en la región. Está previsto un foro empresarial franco-italiano en Le Cannet, así como una visita y actividades vinculadas al ecosistema industrial y tecnológico en Cannes, donde también se desarrollarán encuentros en torno a grandes empresas del sector aeroespacial y de defensa.

Estas secuencias se sumarán a la reunión principal de la cumbre en Antibes y a las sesiones ministeriales y bilaterales previstas entre ambos gobiernos.

Francia solo cuenta con un número limitado de acuerdos bilaterales de cooperación reforzada de este nivel en Europa: el Tratado de Aquisgrán, con Alemania; el Tratado de Barcelona, con España; el Tratado de Nancy, con Polonia; y el Tratado del Quirinal, con Italia.

La cumbre franco-italiana también abordará cuestiones de alcance europeo e internacional, en continuidad con los debates del G7 y del último Consejo Europeo, según el Elíseo.

Francia e Italia compartirán posiciones sobre el apoyo a Ucrania, la estabilidad en Oriente Medio y la necesidad de reforzar la soberanía económica y tecnológica de la Unión Europea.

Asimismo, se tratará el próximo marco financiero plurianual de la UE, con especial atención a la política agrícola común y a la estructura de recursos propios del bloque, concluyeron. EFE

cat/ngp/fpa