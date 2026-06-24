Francia detecta el primer caso de ébola fuera de África durante actual brote

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Las autoridades sanitarias de Francia anunciaron este miércoles el primer caso de ébola en el país europeo, el de un médico que regresó recientemente de la República Democrática del Congo (RDC), donde avanza una epidemia de esa enfermedad infecciosa.

Se trata del primer caso de esta fiebre hemorrágica potencialmente mortal identificado fuera del continente africano durante el actual brote, que también ha afectado a Uganda.

El Ministerio de Sanidad «confirma hoy la identificación de un primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola en el territorio nacional», indicó en un comunicado. Precisó a la AFP que el caso se detectó en Francia continental.

Según el ministerio, la carga viral del paciente es «muy débil».

Casos sospechosos anteriores durante el actual brote, tanto en Brasil como en Italia, fueron finalmente descartados o no confirmados.

– Aislados –

Cinco personas que estuvieron en contacto con este paciente, llegado el martes a París a bordo de un vuelo procedente de Kinshasa, han sido identificadas y puestas en aislamiento, explicó la ministra de Sanidad Stéphanie Rist en France 2 el miércoles por la noche.

«En cuanto se nos avisó, evidentemente identificamos a las personas que habían estado bastante cerca de él en el avión», explicó Rist, quien precisó que el médico era «asintomático» cuando embarcó.

– Riesgo bajo –

Tras conocerse el caso en Francia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que el riesgo para la salud pública sigue siendo «bajo» a escala mundial, incluida Francia.

El caso «recuerda los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de primera línea», agregó el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a periodistas.

El paciente, un médico de la ONG Alima, según indicó la misma organización, viajó en un avión comercial de Air France desde Kinshasa.

Air France confirma que «un cliente que viajaba a bordo del vuelo AF736 Kinshasa–París-Charles de Gaulle fue atendido por los servicios médicos tras su llegada» el 23 de junio de 2026, subrayó la aerolínea en una declaración a la AFP. Precisó haber transmitido la lista de los pasajeros del vuelo.

Al principio tenía apenas un dolor de cabeza pero su estado «empeoró ligeramente durante el vuelo» y en cuanto aterrizó en París recibió asistencia, informó el Ministerio francés de Sanidad.

Es la primera vez que se diagnostica un caso de ébola en Francia.

En 2014, durante una gran epidemia en África occidental, dos pacientes fueron acogidos en territorio francés pero habían sido diagnosticados en el extranjero.

La RDC, de donde regresó el médico diagnosticado, se ve afectada por una gran epidemia de esta enfermedad que provoca una fiebre hemorrágica, en muchos casos mortal.

La epidemia fue causada por una cepa poco frecuente del virus, llamada Bundibugyo, contra la cual no existe vacuna ni tratamiento específico.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) también consideró que el riesgo de infección es bajo para los residentes europeos y los viajeros que van a áreas de tráfico activo, recordó el ministerio francés.

Según datos oficiales, se han identificado 896 casos, incluidas 232 muertes, pero los expertos consideran muy probable que la cifra sea mayor.

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