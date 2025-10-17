Francia detiene a cuatro sospechosos de planear una acción contra un opositor ruso

Francia detuvo a cuatro personas sospechosas de formar parte de un supuesto complot en contra de un opositor ruso, informaron fiscales antiterroristas este jueves.

El periódico Le Parisien informó que Vladimir Osechkin, quien dirige la organización no gubernamental Gulagu.net especializada en revelar abusos en las prisiones rusas, fue objeto de un «complot de liquidación».

Contactados por la AFP, los fiscales no quisieron identificar al opositor ruso en cuestión.

«La fiscalía nacional antiterrorista (PNAT) abrió una investigación por el delito de participación en una asociación terrorista con el fin de preparar uno o más delitos contra las personas», escribió en un comunicado.

Cuatro hombres de entre 26 y 38 años fueron detenidos el lunes. Según Le Parisien, son ciudadanos franceses o procedentes de Daguestán, en la región del Cáucaso septentrional de Rusia.

La fiscalía antiterrorista abrió una investigación preliminar sobre el presunto complot el 19 de septiembre y solicitó a los servicios de inteligencia franceses que lo investigaran, añadió.

Osechkin está afincado en la ciudad turística de Biarritz, en el suroeste de Francia.

En septiembre de 2022, la fiscalía francesa había abierto una investigación sobre las presuntas amenazas de muerte contra Osechkin, pero no encontró «ningún elemento objetivo» que respaldara la afirmación del opositor, que aseguraba que alguien estaba tratando de matarlo.

Gulagu.net saltó a la fama en 2021 tras publicar videos que mostraban violaciones en prisiones rusas, así como testimonios de víctimas y, algo muy inusual, de los autores, lo que llevó a las autoridades a abrir una investigación.

