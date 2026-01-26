Francia detiene a dos activistas británicos de ultraderecha por una acción antimigrantes

París, 26 ene (EFE).- Las fuerzas del orden francesas detuvieron a dos activistas británicos de ultraderecha en el puerto de Calais, en una región de la que salen muchas pateras con migrantes que tratan de llegar de forma clandestina al Reino Unido, por una operación que estaban organizando contra la inmigración que había sido prohibida.

La Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento francés de Pas de Calais indicó este lunes en un comunicado que el arresto de esos dos hombres se llevó a cabo el domingo por la noche en un control de identidad.

Según la Prefectura, estaban difundiendo en las redes sociales un vídeo en el que se hacían declaraciones discriminatorias que además mostraba su potencial participación en la llamada operación ‘OverLord’ organizada por ‘Raise the colours’ un grupo ultra británico dirigido contra los migrantes en diferentes puntos en la costa francesa.

Las autoridades francesas habían prohibido explícitamente esa acción.

El prefecto de Pas de Calais, François-Xavier Lauch, avanzó que, en función de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía, tomará medidas administrativas «estrictas» contra los detenidos y eso podría incluir su expulsión de Francia amparándose en la amenaza que representan para el orden público.

La salida de embarcaciones desde Francia con migrantes en dirección del Reino Unido es una fuente de tensiones entre los dos países, sobre todo por la presión que pone Londres para que París lo contenga.

El pasado año, según las autoridades británicas, allí llegaron más de 41.000 de esos migrantes tras atravesar de forma clandestina el Canal de la Mancha, la cifra más alta desde 2022. En esas travesías murieron al menos 29 personas. EFE

