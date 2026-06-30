Francia detiene a los padres de dos bebés gemelas muertas en su casa durante la ola de calor

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La policía ha detenido a los padres de dos gemelas de 15 meses fallecidas por posible deshidratación en el norte de Francia durante la ola de calor, mientras que sus otros hijos han sido hospitalizados.

Los padres treintañeros llamaron a los servicios de emergencia «tras hallar a sus hijas gemelas de 15 meses inconscientes en sus camas», informó la fiscalía en un comunicado el lunes por la noche.

Está prevista una autopsia este martes «para determinar las circunstancias de la muerte de las dos niñas» y en particular «la posibilidad de deshidratación debido a la elevada temperatura registrada en la habitación» del domicilio familiar, en Beuvrages, cerca de Valenciennes, precisó la fiscalía.

Los otros cuatro hijos de la pareja, de 3, 4, 5 y 6 años, han sido hospitalizados por deshidratación, aunque sus vidas no corren peligro, según una fuente cercana a la investigación.

En la calle en la que vivían desde hacía poco, en un pueblo a las afueras de Valenciennes, la puerta de la casa está precintada.

Los precintos especifican que se ha cometido el delito de «privación de atención que ha provocado la muerte de menores de 15 años».

El alcalde Ali Ben Yahia describió en Facebook «una familia bien integrada».

«La familia había conseguido recientemente una casa, con el deseo de ofrecer a sus hijos un entorno propicio para su desarrollo», añade.

Los padres, de 35 y 32 años, no tienen antecedentes penales y «la familia no estaba bajo seguimiento de los servicios de asistencia educativa», según la fiscalía de Valenciennes.

Tras varios días en alerta roja por ola de calor la semana pasada, el norte de Francia pasó el lunes a alerta verde gracias a un descenso de las temperaturas, según el servicio meteorológico Météo France.

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