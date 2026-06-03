Francia detiene al capitán ruso del petrolero sospechoso de formar parte de la flota fantasma

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El capitán ruso de un petrolero incautado que se cree forma parte de la flota fantasma de Moscú se encuentra en detención preventiva en Francia, informó este miércoles un fiscal.

La marina francesa abordó el Tagor el domingo en aguas internacionales con la ayuda del Reino Unido, después de que el capitán se negara a cumplir órdenes. Sospechaban que el buque navegaba con una bandera falsa.

El capitán fue arrestado el martes y se expone a hasta un año de prisión y una multa de 150.000 euros (alrededor de 174.000 dólares), afirmó Stéphane Kellenberger, fiscal de Brest (norte).

El propietario del buque podría recibir las mismas sanciones, añadió.

Se sospecha que el Tagor transportaba petróleo ruso o iraní a pesar de las sanciones internacionales y que está vinculado al magnate del transporte Mohamad Hosein Shamjaní, según el sitio Opensanctions.org.

Shamjaní es hijo de Alí Shamjaní, quien fue asesor del exlíder supremo iraní Alí Jamenei. Ambos murieron el 28 de febrero, el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní que desencadenaron la guerra en Oriente Medio.

Según las autoridades francesas, el Tagor zarpó del puerto de Múrmansk, en el noroeste de Rusia, e iba rumbo a la ciudad de Limbé, en Camerún.

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