Francia devuelve a España la pistola que la ciudad de Eibar regaló a Alcalá Zamora en 1932

2 minutos

París, 11 dic (EFE).- Las autoridades francesas devolvieron este jueves a España la pistola que la ciudad de Eibar había regalado en septiembre de 1932 al primer presidente de la II República española, Niceto Alcalá Zamora, y que estaba ilegalmente en manos de coleccionistas franceses, informó la Gendarmería francesa.

Según Le Parisien, hubo cuatro detenidos en esta operación culminada el pasado 7 de enero por la Gendarmería y la Guardia Civil española, pero que había comenzado en 2024. Los cuatro están citados ante la Justicia en abril de 2026.

El director de operaciones de la Gendarmería francesa, el general Lionel Lavergne, entregó el arma damasquinada e incrustada de oro y plata al embajador de España en Francia, Victorio Redondo Bladrich, en una ceremonia celebrada en la Dirección General de la Gendarmería.

La pistola había sido un obsequio a Alcalá Zamora, presidente de la II República entre 1931 y 1936, de parte del grupo de mujeres de la asociación republicana de Eibar.

«Al restituir esta arma a España, hacemos más que entregar un objeto (…) Devolvemos a un país una parte de su patrimonio», declaró Lavergne, según un comunicado difundido por la Gendarmería francesa.

En el mismo, el Embajador español Redondo Bladrich consideró que la entrega de esta pistola es «un testimonio de los estrechos lazos que unen a la Gendarmería Nacional y la Guardia Civil».

«La confianza mutua demostrada por los investigadores en su trabajo les ha permitido encontrar un objeto único de inestimable valor cultural e histórico», apreció el diplomático.

Al acto también acudieron el responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad de la Guardia Civil, el general de brigada Antonio Cortés Ruiz, y la magistrada que participó en la investigación, Myriam Khouas, sustituta del fiscal de Meaux (afueras de París).

Khouas fue partícipe del trabajo conjunto de Francia y España en una operación judicial que permitió descubrir una treintena de armas no declaradas, incluida la pistola.

En esa operación también se decomisaron 25 armas largas, un subfusil STEN, 11 armas cortas no declaradas y más de 3.000 municiones.

Alcalá Zamora, cesado de su cargo de presidente por las Cortes tras un voto en abril de 1936, poco antes del estallido de la Guerra Civil española, se exilió primero en Francia, donde murió su esposa, y finalmente se estableció en Buenos Aires, donde falleció en 1949. EFE

atc/cat/lar