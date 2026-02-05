Francia dice que «continúa combatiendo el terrorismo islamista sin descanso ni piedad»

Bagdad, 5 feb (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este jueves que Francia «continúa combatiendo el terrorismo islamista sin descanso ni piedad» más de una década después del ataque contra la sala de conciertos parisina Bataclan con su participación en la coalición internacional contra el Estado Islámico (EI).

«Diez años después de los atentados del Bataclan, planificados por el EI desde el frente sirio-iraquí, Francia continúa combatiendo el terrorismo islamista sin descanso ni piedad, con todo el poder de sus recursos militares», dijo el jefe de la diplomacia de Francia en una declaración a la prensa desde Bagdad, tras realizar una visita a Siria.

Junto a su homólogo iraquí, Fuad Husein, el francés afirmó que ésta es su segunda visita a Irak en menos de un año porque «la lucha contra el terrorismo islamista es el objetivo principal» de sus viajes «sucesivos» tanto a Siria como a territorio iraquí, donde se reunirá con las principales autoridades del país.

Barrot afirmó que combatir al EI es fundamental «porque la seguridad de los franceses y francesas también está en juego aquí, en Irak y Siria».

En este sentido, señaló que el papel de Francia en esta lucha quedó demostrado en los ataques aéreos realizados el pasado 3 de enero con apoyo del Ejército británico contra un depósito subterráneo de armas en Siria utilizado por Estado Islámico, una acción «dentro del marco legal de la coalición internacional» contra el grupo terrorista.

«Los soldados franceses participan en esta lucha aquí en Irak, junto con sus camaradas iraquíes», dijo Barrot, que también destacó el «importante papel» de Bagdad de acoger a «varios miles de detenidos» en campamentos de desplazados en Siria de familiares del EI, algo a lo que ofreció el apoyo de Francia.

Barrot llegó a Irak tras realizar una visita en Siria, donde se reunió con su homólogo sirio, Asaad al Shaibani, y está previsto que se reúna en Bagdad con el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, y con las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, aliado clave de Occidente. EFE

