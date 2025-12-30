Francia dice que «no hay pruebas sólidas» de un ataque ucraniano a una residencia de Putin

París, 30 dic (EFE).- Francia considera que no hay «ninguna prueba sólida» que corrobore las acusaciones rusas de que una residencia de su presidente, Vladímir Putin, fuese objeto de un ataque ucraniano, algo que negó desde el primer momento el jefe del Estado ucraniano, Volodímir Zelenski.

El Elíseo criticó además los cambios de versión de Moscú sobre lo ocurrido.

Fuentes del entorno del presidente francés, Emmanuel Macron, reaccionaron este martes a la polémica sobre ese supuesto ataque en la noche del domingo al lunes contra una residencia en la región de Nóvgorod, que, según el Kremlin, tuvo un carácter «masivo» y se llevó a cabo con drones.

Estas mismas fuentes francesas precisaron que no habían reaccionado antes porque necesitaban hacer verificaciones.

Una vez realizadas esas comprobaciones, criticaron que las autoridades rusas «digan una cosa y lo contrario sobre lo que realmente ocurrió», en particular sobre el número de vectores del ataque y las regiones que estaban en el objetivo.

Además, insistieron en que «no hay ninguna prueba sólida que venga a corroborar las graves acusaciones de las autoridades rusas», después de haberlo contrastado con los aliados de París.

«Cuando se emiten acusaciones graves como estas, los hechos y su verificación tienen una gran importancia», subrayaron las fuentes.

Sobre todo, recalcaron que lo que sí es «bien real» y está «documentado» son las ofensivas rusas en Ucrania y «las víctimas civiles en Ucrania».

A ese respecto, señalaron que desde el comienzo de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, han muerto 15.000 civiles ucranianos y que durante 2025 la tasa de civiles víctimas de los bombardeos rusos ha aumentado en un 25 % respecto a 2024.

El entorno de Macron se esforzó en señalar que mientras «Ucrania y sus socios se han comprometido en un camino de paz, Rusia opta por proseguir e intensificar su guerra contra Ucrania».

Y, a su parecer, eso es «un acto de desafío contra la agenda de paz del presidente (Donald) Trump».

Una alusión al presidente estadounidense, que el lunes, tras haber recibido a Zelenski en Florida para hablar de su plan de paz, explicó que Putin le había dicho que una residencia suya había sido atacada.

Trump creyó así las denuncias del mandatario ruso y dijo que lo sucedido no le gustaba, que estaba muy enfadado y que «no es el momento adecuado para hacer nada de eso». EFE

