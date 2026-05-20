Francia dice que la venta de sus fragatas a Grecia le favoreció en el contrato con Suecia

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París, 20 may (EFE).- La ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, considera que la venta estos últimos años de cuatro fragatas francesas a Grecia ha favorecido la conclusión del contrato anunciado esta semana por Suecia, en la que la oferta ganadora de Naval Group estaba en competencia con la española de Navantia.

«Los griegos y los suecos han hablado y eso ha sido muy importante», señaló Vautrin este miércoles, en una entrevista a la emisora France Info, en la que destacó que ese contrato con Suecia «es antes que nada una muy gran victoria del equipo de Francia».

El Gobierno sueco anunció el martes que ha elegido la propuesta de los astilleros estatales franceses de Naval Group para construir cuatro nuevas fragatas FDI, un acuerdo que según los medios podría rondar los alrededor de 10.000 millones de coronas (unos 912 millones de euros).

El ministro sueco de Defensa, Pal Jonson, señaló que entre los factores que pesaron en la decisión está el hecho de que la empresa francesa tiene ya un diseño en producción que aceleraría la entrega, así como la posibilidad de compartir costes con Francia y Grecia.

Grecia formalizó en julio de 2025 la compra de una cuarta fragata francesa de tipo Belharra, después de haber suscrito en 2021 la adquisición de las tres primeras unidades, dentro de una alianza estratégica entre los dos países en materia de defensa.

Vautrin, que subrayó que la decisión de Suecia «es un muy buen ejemplo de cooperación europea», hizo notar que el pasado mes de diciembre Francia había comprado dos aviones de vigilancia a Suecia.

Precisamente, el presidente francés, Emmanuel Macron, se refirió el martes a ese pedido de los aviones radar Global Eye del grupo Saab para renovar la flota de los Awacs, en un mensaje en su cuenta de X en la que señaló que la decisión de Suecia con las fragatas «des una gran decisión estratégica que traduce la confianza mutua entre nuestros dos países».

Macron, que agradeció a Suecia su apuesta por la oferta francesa, subrayó que su concepción de la defensa y seguridad común se asienta en «una Europa fuerte y soberana dentro de la OTAN que «se construye día a día».

Las fragatas se fabricarán en los astilleros que Naval Group tiene en Lorient, en la costa de Bretaña y las entregas están previstas que se escalonen entre 2030 y 2033. EFE

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