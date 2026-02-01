Francia dice que represalia iraní contra ejércitos de países de la UE no tiene fundamento

París, 1 feb (EFE).- Francia considera que la decisión de Irán de designar a los ejércitos de los países de la Unión Europea (UE) como organizaciones terroristas «no tiene ningún fundamento» y constituye una «respuesta consternadora por parte del régimen», según hicieron saber este domingo fuentes de la diplomacia gala.

La medida de Irán llegó en represalia por la decisión del bloque comunitario de declarar terrorista al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), una fuerza que tiene una «responsabilidad principal en la insostenible represión de la revuelta del pueblo iraní», recordaron esas fuentes.

«Por eso, Francia ha apoyado su inclusión en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea», agregaron.

Desde París se instó a Teherán a «liberar imperativamente a los prisioneros, poner fin a las ejecuciones, levantar el bloqueo digital y permitir que la Misión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investigue los crímenes cometidos en Irán».

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, se había pronunciado más temprano sobre la situación en Irán, en una entrevista publicada este domingo por el diario Libération.

«Estados Unidos se ha puesto en situación de lanzar una operación militar contra Irán. Paralelamente, ha propuesto negociaciones al régimen, que debe aceptarlas sin falta, decidirse a hacer concesiones importantes y cambiar radicalmente su postura», consideró el jefe de la diplomacia gala. EFE

