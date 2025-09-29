Francia dice que Rusia sufre una derrota militar, política y económica

Cracovia (Polonia), 29 sep (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este lunes en Varsovia que Rusia está sufriendo una derrota militar, política y económica y agregó que al incrementar sus provocaciones en Europa, el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, busca enmascarar esta agónica situación.

«Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, Rusia está fracasando a nivel militar, político y económico,», afirmó Barrot, durante una rueda de prensa conjunta con sus homólogos polaco, Radoslaw Sikorski, y alemán, Johann Wadephul, reunidos en Varsovia en el llamado formato del Triángulo de Weimar, y el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrí Sibiga,

Agregó que la economía civil de Rusia «se encuentra agónica, estrangulada por el esfuerzo bélico, los ataques ucranianos que han reducido la capacidad de refinado de Rusia en aproximadamente un 17 % y las sanciones masivas a las que Vladimir Putin sigue sometiendo a su propio pueblo».

Afirmó que Putin, «para enmascarar su derrota, ha intensificado en las últimas semanas las provocaciones aquí en Polonia, Rumanía y Estonia» y añadió que ante estas «agresiones inaceptables», el sistema de defensa de Europa ha mostrado su fiablilidad.

Sikorski, por su parte, subrayó que los ministro coinciden en que «el refuerzo de las sanciones es clave para limitar las acciones de Rusia» y que, por lo tanto, deben subsanarse cualquier laguna en el sistema de aplicación de estas medidas.

Expresó asimismo su preocupación por las provocaciones rusas dirigidas a Polonia y Estonia y orientadas a buscar la confrontación.

El ministro alemán, por su parte, se refirió a la «nueva oleada de ataques híbridos» contra países de la OTAN, al referirse a la violación por parte de Rusia del espacio aéreo de Polonia, Estonia y Rumanía, y a «una serie de incidentes inexplicables con drones en Dinamarca».

«Estas acciones no son una coincidencia, sino parte de una operación dirigida contra nuestro espacio aéreo, nuestras infraestructuras críticas y nuestra preparación defensiva. Rusia quiere poner a prueba nuestra determinación, quiere causar inquietud, y eso es peligroso. Esto requiere una respuesta clara y unida», añadió.

Aseguró que «la OTAN está siempre alerta, siempre lista para actuar», y protege cada centímetro del territorio de la Alianza, por lo que «ningún Estado miembro se quedará solo ante esta amenaza». EFE

