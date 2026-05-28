Francia e Indonesia subrayan la necesidad de garantizar la libertad de navegación en Ormuz

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París, 28 may (EFE).- Francia e Indonesia defendieron este jueves la necesidad de garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz y evitar cualquier intento de bloqueo o control unilateral de esta vía estratégica para el comercio mundial, en el marco de la visita de Estado a París del presidente indonesio, Prabowo Subianto.

Durante una comparecencia conjunta en el Palacio del Elíseo, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que ambos países comparten una visión común sobre la situación en Oriente Medio y la necesidad de «abrir el estrecho de Ormuz de manera pacífica», rechazando «toda pretensión de privatizar el estrecho o gravar el paso».

Macron recordó que Francia ha impulsado junto a sus socios una «coalición internacional» destinada a actuar de forma coordinada para preservar la seguridad marítima y la estabilidad económica frente a las tensiones regionales derivadas del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, una vez que las circunstancias lo permitan.

«Coalición de independientes»

«El contexto internacional y el aumento de las coerciones económicas obligan a reforzar la solidaridad entre países soberanos», declaró el mandatario francés, quien insistió en la necesidad de construir una «coalición de independientes» entre Europa y Asia para preservar una autonomía estratégica.

También sobre Oriente Medio, Macron agradeció a Indonesia su respaldo a la solución de dos Estados en lo que se refiere al conflicto palestino-israelí y al reconocimiento de Palestina, así como su implicación en las operaciones de paz de la ONU en Líbano.

El jefe de Estado francés denunció, además, la situación «intolerable e inaceptable» en el sur del Líbano y pidió el fin de los bombardeos y el retorno a las negociaciones.

Respecto a Ucrania, Macron aseguró que Francia y Europa seguirán apoyando una «paz justa y duradera», y elogió los esfuerzos de mediación de Indonesia y de su presidente.

Los dos mandatarios también analizaron las tensiones en el mar de China Meridional, la situación en Birmania y la crisis fronteriza entre Tailandia y Camboya, reafirmando el papel central de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) en la estrategia indo-pacífica de Francia y de la Unión Europea.

«El vínculo entre Indonesia y Francia es hoy más pertinente que nunca», afirmó Macron, quien defendió una visión compartida basada en la independencia, el respeto del orden internacional y la defensa del multilateralismo.

Según Prabowo, Indonesia y Francia comparten «los mismos valores», basados en principios estratégicos y en la defensa de la soberanía y la cooperación internacional.

«La relación bilateral entre nuestros dos países se encuentra actualmente en un nivel excelente», insistió el presidente indonesio, quien elogió también el liderazgo internacional del presidente francés.

«Tercera vía» en el Indo-Pacífico

Macron destacó que Francia e Indonesia comparten la voluntad de desarrollar una «tercera vía» en la región del Indo-Pacífico, basada en la soberanía, la cooperación abierta y la diversificación económica, evitando dependencias exclusivas en sectores estratégicos como los minerales críticos, las tierras raras o las materias primas.

En materia de defensa, ambos países reafirmaron el fortalecimiento de una cooperación considerada «excepcional» por París. Macron recordó la reciente entrega de los primeros cazas Rafale adquiridos por Indonesia y anunció nuevas iniciativas conjuntas en formación militar, ejercicios operativos y cooperación tecnológica.

El presidente francés confirmó, además, que nuevos ejercicios conjuntos tendrán lugar en los próximos meses, especialmente en el marco de la misión militar francesa Pégase 2026.

En el plano económico, Francia e Indonesia acordaron profundizar sus intercambios comerciales y promover inversiones cruzadas en sectores como la energía, el transporte, la agricultura, la salud, la minería, la inteligencia artificial y la tecnología cuántica.

Macron reiteró asimismo su apoyo a la rápida entrada en vigor del acuerdo de asociación económica global entre la Unión Europea e Indonesia, al considerar que permitirá reducir obstáculos al comercio y ampliar las oportunidades de inversión.

El presidente francés celebró también la apertura del mercado indonesio a los productos bovinos y lácteos franceses, una medida que, según dijo, contribuirá a la estrategia de soberanía alimentaria impulsada por Yakarta. EFE

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