Francia envía a su portaviones al estrecho de Ormuz para preparar una operación defensiva

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París, 6 may (EFE).- Francia anunció este miércoles el envío de su portaviones Charles de Gaulle al estrecho de Ormuz para preparar una operación defensiva de escolta de mercantes en esa zona que pueda lanzarse en los próximos días, si se alcanza un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para abrir esa vía marítima.

«El movimiento del Grupo Aeronaval (GAN) no tiene que ver con las operaciones militares iniciadas en la región y completa el dispositivo de seguridad», señaló en un comunicado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas.

Agregó que el Charles de Gaulle atravesó el canal de Suez este miércoles camino del Mar Rojo para acercarse a Ormuz, cuyo cierre «tiene un impacto mundial». EFE

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