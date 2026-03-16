Francia espera «resultados tangibles» en el restablecimiento de su relación con Argelia

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París, 16 mar (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, que mantuvo un contacto telefónico con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, subrayó su intención de que el relanzamiento de las relaciones bilaterales «produzca resultados tangibles en interés de los dos países».

En un comunicado publicado este lunes, un día después de esa conversación, el departamento francés de Exteriores explicó que los dos ministros hablaron de los retos para relanzar esas relaciones, que han pasado por una larga crisis, en particular desde el verano de 2024, y sobre todo en cuestiones de seguridad y de migración.

Barrot aprovechó también para subrayar la atención que París presta a la situación del periodista francés Christophe Gleizes, detenido en Argelia desde mayo de 2024 y con una condena por apología del terrorismo.

Los jefes de la diplomacia de los dos países también abordaron otras cuestiones de la actualidad internacional de interés común sobre África y Oriente Medio, y en primer lugar la escalada en torno a Irán y «las recientes discusiones de alto nivel sobre el Sáhara Occidental».

Una alusión a las negociaciones que tuvieron lugar a finales del mes pasado en Washington, y que según el secretario general de la ONU, António Guterres, fueron «profundas y alentadoras».

El Sáhara Occidental fue el asunto que deterioró las relaciones entre París y Argel cuando a finales de julio de 2024 el presidente francés, Emmanuel Macron, se alineó con la posición marroquí, lo que suponía descartar la posibilidad de un referéndum de independencia para la antigua colonia española.

Esas relaciones habían experimentado un cierto acercamiento en los últimos meses, que se materializó en particular con la visita a mediados de febrero a Argel del ministro francés del Interior, Laurent Núñez, que dijo que se había reactivado la cooperación bilateral en el terreno judicial, político, de inteligencia y de readmisión de migrantes. EFE

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