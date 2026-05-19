Francia espera que Argelia sea «sensible» a su petición de liberar al periodista Gleizes

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París, 19 may (EFE).- El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, afirmó este martes que confía en que el presidente argelino, Abdelmayid Tebboune, sea «sensible» a la petición de Francia de liberar al periodista deportivo francés Christophe Gleizes, encarcelado en Argelia desde hace cerca de dos años.

De regreso de una visita oficial a Argel, Darmanin aseguró en declaraciones a CNews y Europe 1 que las autoridades francesas han insistido ante sus interlocutores argelinos en la necesidad de liberar al reportero, condenado a siete años de prisión por «apología del terrorismo».

«Hemos recordado que hay que devolver a Christophe Gleizes no a Francia, sino a su madre», declaró el ministro, quien añadió que confía en que Tebboune «será sensible a ello».

Darmanin señaló, además, sentirse «muy tranquilizado» por la manera en que el periodista está siendo tratado por las autoridades argelinas.

Christophe Gleizes fue detenido en mayo de 2024 mientras realizaba un reportaje en Argelia y posteriormente condenado por cargos de «apología del terrorismo»

Desde su arresto, las autoridades francesas han pedido en reiteradas ocasiones su liberación, sin recibir respuesta por la parte argelina, lo que tensó las ya delicadas relaciones bilaterales, alteradas desde que París apoyara en 2024 el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. EFE

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