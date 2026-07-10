Francia espera rápida ratificación del Tratado de Barcelona tras resolución de recurso

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París, 10 jul (EFE).- Francia tomó «nota» y «respeta» la decisión del Senado español de plantear una cuestión previa ante el Tribunal Constitucional sobre el Tratado de Amistad y Cooperación con España, aunque expresó su deseo de que el proceso de ratificación pueda concluir «rápidamente», dijeron a EFE este viernes fuentes diplomáticas francesas.

«Tomamos debida nota de ese recurso, que respetamos. Corresponde ahora al Tribunal Constitucional español pronunciarse sobre esta cuestión jurídica y técnica», indicaron las fuentes diplomáticas al reaccionar hoy a la decisión de la víspera del Senado español de plantear una cuestión previa al Constitucional sobre el Tratado, por lo que queda paralizada su aprobación definitiva por las Cortes.

«Seguiremos atentamente las próximas etapas del proceso de ratificación y esperamos que pueda llevarse a término rápidamente, al servicio de los millones de franceses y españoles que dan vida cada día a nuestra relación bilateral y, en particular, de quienes viven en las zonas fronterizas», añadieron.

La consulta al Constitucional, que fue promovida por el Partido Popular, salió adelante con los votos a favor de 146 senadores, de PP y Vox, mientras que se pronunciaron en contra 112 y hubo dos abstenciones.

El escollo radica en que el tratado permite que ministros franceses asistan a reuniones del Consejo de Ministros español, y viceversa.

En relación con la controversia generada por el artículo 2.4, que regula la participación cruzada de ministros en reuniones de ambos gobiernos, las fuentes recordaron que Francia y España firmaron en abril de 2026 un acuerdo interpretativo para aclarar su aplicación y precisar las modalidades de esa participación.

Esa interpretación indica que los ministros foráneos participarían ‘en los márgenes’, en reuniones formalmente separadas.

Las fuentes diplomáticas francesas recordaron que el Tratado de Barcelona, firmado el 19 de enero de 2023 por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, constituye un texto «importante» porque consolida los «vínculos excepcionales y ya muy estrechos» entre Francia y España y proporciona un marco estable para reforzar la cooperación bilateral dentro del proyecto europeo.

Asimismo, subrayaron que el tratado pretende beneficiar directamente a los ciudadanos de ambos países al impulsar proyectos conjuntos en ámbitos como la educación, la cultura, la economía, el empleo o la transición ecológica.

Por último, las fuentes destacaron que Francia y España comparten objetivos comunes como el refuerzo de la autonomía estratégica europea, la transición ecológica y digital, la seguridad y la cohesión social, y defendieron que, en un contexto de creciente inestabilidad internacional, resulta «más necesario que nunca» reforzar el diálogo y la cooperación entre ambos países.

Francia solo cuenta con un número limitado de acuerdos de este nivel cooperación reforzada: el Tratado de Aquisgrán, con Alemania; el Tratado de Barcelona, con España; el Tratado de Nancy, con Polonia, y el Tratado del Quirinal, con Italia. EFE

cat/fpa