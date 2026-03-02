Francia está dispuesta a participar en la defensa de los países del Golfo y Jordania

París, 2 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó este lunes que Francia está dispuesta a «participar» en la defensa de los países del Golfo y Jordania.

En una rueda de prensa, tras presidir una reunión de crisis, Barrot señaló el «pleno apoyo y total solidaridad» con los países «amigos» de la zona que han sido «blanco deliberado» de los misiles y drones iraníes y «arrastrados a una guerra que no habían elegido», y citó a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Irak, Baréin, Omán, Kuwait y Jordania. EFE

