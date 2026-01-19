Francia estudia invitación de EEUU a la Junta de la Paz cuyo alcance «va más allá» de Gaza

París, 19 ene (EFE).- Francia declaró este lunes que está estudiando con sus socios la invitación de Estados Unidos a unirse a la Junta de la Paz para Gaza, cuyo alcance «va más allá» de la situación en la Franja, indicó este lunes el Ministerio francés de Exteriores.

«Al igual que varios otros Estados, Francia ha sido invitada por Estados Unidos a unirse al Consejo de Paz. Junto con nuestros socios más cercanos, estamos examinando las disposiciones del texto propuesto como base para este nuevo órgano, cuyo alcance va más allá de la situación en Gaza», señalaron fuentes del Ministerio.

En este contexto, Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dejó claro su compromiso con la Carta de la ONU y la Resolución 2803, adoptada el 17 de noviembre de 2025, cuyo objetivo principal es fortalecer la entrega de ayuda a Gaza, tras ser invitada por Estados Unidos a integrar la Junta de la Paz para la Franja, ideada por Washington.

«Reiteramos nuestro compromiso con la Carta de la ONU. Esta sigue siendo la piedra angular de un multilateralismo eficaz, donde el derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados y la resolución pacífica de controversias prevalecen sobre la arbitrariedad, las luchas de poder y la guerra», destacó el departamento de Exteriores francés.

La citada resolución de la ONU se refiere a una vía creíble hacia la autodeterminación y al estatuto de un Estado palestino y menciona el diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia pacífica y próspera.

Asimismo, la Unión Europea (UE) ha sido invitada por Estados Unidos para integrar la Junta de la Paz para Gaza, confirmó hoy la Comisión Europea, que no aclaró si va a aceptar esa invitación.

También el presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido invitado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, a integrar la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza, informó este lunes el Kremlin.

Según se anunció, la Junta estará formada por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, entre otros nombres.

Posteriormente se ha conocido que Trump también invitó al rey Abdalá II de Jordania; al presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, al mandatario argentino, el ultraderechista Javier Milei, y al primer ministro de la India, Narendra Modi

La composición de la Junta Ejecutiva llegó después de que la Casa Blanca diera el paso a la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme del movimiento islamista palestino Hamás. EFE

