Francia estudia recortes de 6.000 millones de euros para compensar el impacto de la guerra en Oriente Medio

afp_tickers

2 minutos

El gobierno francés anunció este martes que podría congelar 6.000 millones de euros (7.056 millones de dólares) de gasto público para compensar el costo de la guerra en Oriente Medio, al término de un comité «de alerta» sobre sus finanzas públicas.

La segunda economía de la Unión Europea está bajo presión para sanear sus endeudadas arcas públicas –déficit público del 5,1 % del PIB en 2025 y deuda pública del 115,6 % del PIB–, pero el contexto internacional complica sus esfuerzos.

La guerra en Oriente Medio provocó un aumento del costo de la deuda, al que se suma también el impacto de la inflación.

«El costo total de esta crisis podría, por tanto, ascender al menos a 6.000 millones de euros, a día de hoy», detalló el primer ministro, Sébastien Lecornu, en una carta enviada a sus ministros.

El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, precisó que los recortes se repartirían entre 4.000 millones de euros (4.704 millones de dólares) sobre el funcionamiento del Estado y 2.000 millones de euros (2.352 millones de dólares) sobre el ámbito social.

Preguntado sobre qué partidas o ministerios se verán afectados, el primer ministro descartó precisarlos por el momento: «Esta mañana fue el momento de la alerta y del diagnóstico», subrayó en declaraciones a la prensa.

Lecornu sí anunció la prórroga y el refuerzo de medidas ya vigentes para ayudar a sectores como la pesca y la agricultura a enfrentar el aumento del precio del combustible, un plan que extendió a otros sectores como la construcción.

El gobierno también desveló un «dispositivo de apoyo» para unos tres millones de «trabajadores modestos» que dependen de su vehículo para trabajar y que se beneficiarán de una reducción media de 20 céntimos de euro (0,24 céntimos de dólar) por litro de combustible.

En marzo, Amiel ya advirtió que «cualquier nuevo gasto público que pudiera considerarse necesario por la crisis energética» conllevaría la «anulación» del mismo monto previsto en otra partida.

El gobierno se fijó para 2026 un objetivo de déficit alrededor del 5 %, que mantiene. Sin embargo, revisó la semana pasada una décima a la baja su previsión de crecimiento, al 0,9 % este año, por la crisis energética.

burs-tjc/pc